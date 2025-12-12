Հայոց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու նվիրապետական չորս բարձրագույն Աթոռների գահակալները

Վերևում՝ ձախից աջ.
1․ Ամենայն Հայոց 132-րդ Կաթողիկոս - Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Տեր Գարեգին Երկրորդ
2․ Մեծի Տանն Կիլիկիո 41-րդ Կաթողիկոս - Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Տեր Արամ Առաջին
Ներքևում՝ ձախից աջ.
3․ Երուսաղեմի Հայոց 97-րդ Պատրիարք - Ամենապատիվ Տեր Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյան
4․ Կոստանդնուպոլսի Հայոց 86-րդ Պատրիարք - Ամենապատիվ Տեր Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյան։
Ռուբեն ՄԵԼԻՔՅԱՆ
Հ․Գ.
ՈՒշադրություն դարձնենք, որ Հայ Եկեղեցու միայն նշված չորս գահակալներն են, որ լանջախաչի ու պանակեի հետ մեկտեղ՝ իրավազոր են կրել Երկգլուխ արծվի նշան («պանակե-արծիվ»)։