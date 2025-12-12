Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.12.2025
 
ՀՀ-ն մնում է ՀԱՊԿ լիիրավ անդամ՝ պահպանելով բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները՝ դեկտեմբերի 11-ին հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան: «Մենք տեսել և շարունակում ենք տեսնել յուրօրինակ բանավոր լարախաղացություն Հայաստանի ղեկավարության և այդ երկրի որոշ ներկայացուցիչների կողմից։ Իրականում Հայաստանը մնում է լիիրավ անդամ։ Նա դուրս չի եկել ՀԱՊԿ-ից»,- շեշտել է նա:                
 
Նորություններ » Քաղաքականությունը արվեստ է, որտեղ ատելությունը տեղ չունի

Քաղաքականությունը արվեստ է, որտեղ ատելությունը տեղ չունի

Քաղաքականությունը արվեստ է, որտեղ ատելությունը տեղ չունի
12.12.2025 | 12:02

Հեռավոր 2015 թվականն էր։

Այն ժամանակ Նիկոլը դեռ ֆեյսբուքով թիմակիցներ էր հավաքում, Գրիգորյան Արմենը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին որպես քաղաքական իմաստուն առաջնորդ էր համարում ու ՀԱԿ-ի քաղաքական ակտիվի (երիտասարդ) միջոցով «Չե՛ք անցկացնի» շարժում էր հիմնում։

Ի միջի այլոց, հենց Գրիգորյան Արմենն էլ «դեմ էր» վարչապետին սուպեր լիազորություններ տալուն, դատարաններն ու դատավորներին մեկ քաղաքական ուժի կցորդ դարձնելուն։

Իսկ Նիկոլն ընդհանրապես սահմանադրական փոփոխությունները համարում էր կեղծ օրակարգ։

Բայց հիմա երկուսն էլ վայելում են սուպերվարչապետական պադավատապետությունը։

Դե իսկ ձեր խոնարհ ծառան էլ՝ «Ո՛չ սահմանադրական փոփոխություններին» շարժումն էր համակարգում։

Այսօրվա շատ «հուժկու» հակասերժականներ էլ ամեն օր մեր հետ կոնֆլիկտի մեջ էին` «նախագահի ծրագրին դեմ գնալու համար»:

Մենք շատ էֆեկտիվ քարոզարշավ էինք այն ժամանակվա համար արել ու հասարակության մոտ բավականին բացասաբար էր ընդունվում նոր Սահմանադրությանը կողմ քվեարկելու գաղափարը։

ՈՒ հենց այդտեղ սկսվեցին մեր խնդիրները։

Ի տարբերություն այսօրվա անիմաստ ու անկենսագրություն կերպարների, ես` անձամբ, երբեք չարությամբ չեմ նայել ո՛չ Սերժ Սարգսյանին, ո՛չ էլ ՀՀԿ-ին։

-Ինչո՞ւ։

-Որովհետև քաղաքականությունը արվեստ է, որտեղ ատելությունը տեղ չունի, որտեղ եթե սխալվել ես, դա քո՛ սխալն է ու ինքդ պիտի պատասխանատվություն կրես։ Որովհետև հակառակ դեպքում դու վերածվում ես սովորական «աբիժնիկի», որը բարոյական ամենացածր սանդղակն է, որտեղից անդին` գաղափարների ու սկզբունքների զիջումն է կենդանական բնազդին։

Հայաստանի ժողովրդավարացման համար ես ու իմ ընկերները երևի թե ամենաերկարն ենք պայքարել, բայց դա երբեք դրոշ չենք դարձրել, որովհետև մեր պայքարը ո՛չ թե անձնական շահի, այլ Հայաստանի ապագայի համար էր և է։

Էն որ կան չէ՞ դեմքեր, որ ասելու բան չունեն ու մեկ էլ.

«Բա Սերժի ժամանակ ո՞ւր էիք»:

ՈՒզում եմ ասել՝ մենք մեր տեղում էինք, դո՞ւք ուր էիք` 2018-ից հետո մարդամեջ դուրս եկածներ...

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 136

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհի բաժանման ուժային փուլի ավարտից հետո առաջ կմղվեն երկրների միավորման այլ չափանիշներ

Աշխարհի բաժանման ուժային փուլի ավարտից հետո առաջ կմղվեն երկրների միավորման այլ չափանիշներ

Աշխարհի ներկա վիճակից ելնելով, սխալ կլինի պնդել, որ Թրամփը, Դի Վենսը և նրանց շրջապատը ատում են Եվրոպան և, առավել ևս, չի կարելի նույն բանն ասել ԱՄՆ-ի մասին։
Ելնելով այն հանգամանքից, որ ԱՄՆ-ը ու ԵՄ-ը նույն Արևմուտքի կամ բարեկեցիկ միլիարդի օրգանական մասերն են, որոնք կառավարել են աշխարհը՝ սկզբում՝ Եվրոպան, հետո էլ՝ միասին...

Սոցցանցային գրառումներ

Երևանի առաջին տոնածառը
Երևանի առաջին տոնածառը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի
Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.