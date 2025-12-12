Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.12.2025
 
ՀՀ-ն մնում է ՀԱՊԿ լիիրավ անդամ՝ պահպանելով բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները՝ դեկտեմբերի 11-ին հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան: «Մենք տեսել և շարունակում ենք տեսնել յուրօրինակ բանավոր լարախաղացություն Հայաստանի ղեկավարության և այդ երկրի որոշ ներկայացուցիչների կողմից։ Իրականում Հայաստանը մնում է լիիրավ անդամ։ Նա դուրս չի եկել ՀԱՊԿ-ից»,- շեշտել է նա:                
 
Նորություններ » Փաշինյան Նիկոլը Հայաստանը չէ, ո՛չ էլ Հայաստանն է Փաշինյան Նիկոլը

Փաշինյան Նիկոլը Հայաստանը չէ, ո՛չ էլ Հայաստանն է Փաշինյան Նիկոլը

Փաշինյան Նիկոլը Հայաստանը չէ, ո՛չ էլ Հայաստանն է Փաշինյան Նիկոլը
12.12.2025 | 12:17

Կարծեմ դեռ 20, թե 21 թվերին եմ գրել, որ Փաշինյան

Նիկոլը Հայաստանը չէ: Ոչ էլ Հայաստանն է Փաշինյան Նիկոլը:

Հիմա հարցս ՝ Ալիևն ինչ ուզել է, ինչ ուզում է, ինչ պարտադրում է՝ Փաշինյան

Նիկոլից է ուզու՞մ, նրա՞ն է պարտադրում, թե՞ Հայաստանից է պհանջում, Հայաստանին է պարտադրում, թե՞ Նիկոլից։ Եթե հենց հիմա, Մոսկվայում, Աստծո հրեշտակը Փաշինյան Նիկոլի հոգին առնի, Ալիևը վերջ է տալու՞ իր պահանջներին:

Չէ՞:

Մարդ կարոտ մնաց Հայաստանի ցավ ու դարդով «տապակվողների» բերանից

հոդաբաշխ մի միտք լսի, մի փաստարկված ծրագիր լսի, որտեղ քայլ առ քայլ ասվի, թե ինչպես են դիմակայելու Ադրբեջանի պահանջներին:

Ամենակարևորը՝ ի՞նչ ռեսուրսներով:

Հենց ասեք՝ էլ Նիկոլ չի լինի:

Չե՞ք կարող:

Չգիտե՞ք, ուրեմն նա հա էլ կմնա ու կիրակնօրյա սեմինարներ կկազմակերպի կուսակրոն հոգևորականների համար, թե ինչպես ճիշտ օգտվեն

ապահովիչներից ու զանազան հակաբեղմնավորիչներից:

Ասելիք ունե՞ք, ասեք:

Այլապես դադարեցրեք օնանիզմով զբաղվելը:

Զզվելի է ...

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 142

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհի բաժանման ուժային փուլի ավարտից հետո առաջ կմղվեն երկրների միավորման այլ չափանիշներ

Աշխարհի բաժանման ուժային փուլի ավարտից հետո առաջ կմղվեն երկրների միավորման այլ չափանիշներ

Աշխարհի ներկա վիճակից ելնելով, սխալ կլինի պնդել, որ Թրամփը, Դի Վենսը և նրանց շրջապատը ատում են Եվրոպան և, առավել ևս, չի կարելի նույն բանն ասել ԱՄՆ-ի մասին։
Ելնելով այն հանգամանքից, որ ԱՄՆ-ը ու ԵՄ-ը նույն Արևմուտքի կամ բարեկեցիկ միլիարդի օրգանական մասերն են, որոնք կառավարել են աշխարհը՝ սկզբում՝ Եվրոպան, հետո էլ՝ միասին...

Սոցցանցային գրառումներ

Երևանի առաջին տոնածառը
Երևանի առաջին տոնածառը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի
Լյու­ցի­ֆեր­յան հա­յե­լի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.