Փաշինյան Նիկոլը Հայաստանը չէ, ո՛չ էլ Հայաստանն է Փաշինյան Նիկոլը

Կարծեմ դեռ 20, թե 21 թվերին եմ գրել, որ Փաշինյան
Նիկոլը Հայաստանը չէ: Ոչ էլ Հայաստանն է Փաշինյան Նիկոլը:
Հիմա հարցս ՝ Ալիևն ինչ ուզել է, ինչ ուզում է, ինչ պարտադրում է՝ Փաշինյան
Նիկոլից է ուզու՞մ, նրա՞ն է պարտադրում, թե՞ Հայաստանից է պհանջում, Հայաստանին է պարտադրում, թե՞ Նիկոլից։ Եթե հենց հիմա, Մոսկվայում, Աստծո հրեշտակը Փաշինյան Նիկոլի հոգին առնի, Ալիևը վերջ է տալու՞ իր պահանջներին:
Չէ՞:
Մարդ կարոտ մնաց Հայաստանի ցավ ու դարդով «տապակվողների» բերանից
հոդաբաշխ մի միտք լսի, մի փաստարկված ծրագիր լսի, որտեղ քայլ առ քայլ ասվի, թե ինչպես են դիմակայելու Ադրբեջանի պահանջներին:
Ամենակարևորը՝ ի՞նչ ռեսուրսներով:
Հենց ասեք՝ էլ Նիկոլ չի լինի:
Չե՞ք կարող:
Չգիտե՞ք, ուրեմն նա հա էլ կմնա ու կիրակնօրյա սեմինարներ կկազմակերպի կուսակրոն հոգևորականների համար, թե ինչպես ճիշտ օգտվեն
ապահովիչներից ու զանազան հակաբեղմնավորիչներից:
Ասելիք ունե՞ք, ասեք:
Այլապես դադարեցրեք օնանիզմով զբաղվելը:
Զզվելի է ...
Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ