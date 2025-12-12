Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՀՀ-ն մնում է ՀԱՊԿ լիիրավ անդամ՝ պահպանելով բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները՝ դեկտեմբերի 11-ին հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան: «Մենք տեսել և շարունակում ենք տեսնել յուրօրինակ բանավոր լարախաղացություն Հայաստանի ղեկավարության և այդ երկրի որոշ ներկայացուցիչների կողմից։ Իրականում Հայաստանը մնում է լիիրավ անդամ։ Նա դուրս չի եկել ՀԱՊԿ-ից»,- շեշտել է նա:                
 
Հայասեր Եվրոպան և մենք

12.12.2025 | 12:43

Եվրոպական ութ լեզուներով SLAVON նշանակում է ստրուկ: Այսպես էին անվանում այն ժողովուրդներին, որոնք ապրում էին իրենցից հյուսիս-արևելք: Եվրոպացիները, որոնք հունա-հռոմեական հզոր մշակույթի ժառանգորդներն էին, միշտ քամահրական վերաբերմունք են ունեցել իրենցից արևելք ապրող ժողովուրդների նկատմամբ:

Ռուսոֆոբիայի մերօրյա դրսևորումներն անցյալից եկող այս մտայնության արդյունք են:

Ի դեպ, եվրոպացիները իբր մոռացել են, որ քաղաքակրթության իրենց ուսուցիչները նրանց անվանում էին ԲԱՐԲԱՐՈՍՆԵՐ:

Ի միջի այլոց, չինացիները իրենցից հյուսիս ապրող ցեղերին անվանում էին թյու-յուրուկ, ինչը չինարենից թարգմանաբար նշանակում է անհնազանդ ստրուկ: Այնպես, որ ԹՈՒՐՔ էթնոնիմն էլ չինական ծագում ունի: Հետաքրքիր է՝ ի՞նչ ընկալում ունեն եվրոպացիները հայերի մասին:

Նորագույն պատմությունը ոչ մի հույս չի թողնում, որ նրանք մեզ նկատում են, արժևորում են: Մեր օգտին չեն խոսում ոչ Great Tigran-ը, ոչ էլ San Grigorio di Narek-ը:

Գարուշ ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ

