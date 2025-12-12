Եվրոպական ութ լեզուներով SLAVON նշանակում է ստրուկ: Այսպես էին անվանում այն ժողովուրդներին, որոնք ապրում էին իրենցից հյուսիս-արևելք: Եվրոպացիները, որոնք հունա-հռոմեական հզոր մշակույթի ժառանգորդներն էին, միշտ քամահրական վերաբերմունք են ունեցել իրենցից արևելք ապրող ժողովուրդների նկատմամբ:
Ռուսոֆոբիայի մերօրյա դրսևորումներն անցյալից եկող այս մտայնության արդյունք են:
Ի դեպ, եվրոպացիները իբր մոռացել են, որ քաղաքակրթության իրենց ուսուցիչները նրանց անվանում էին ԲԱՐԲԱՐՈՍՆԵՐ:
Ի միջի այլոց, չինացիները իրենցից հյուսիս ապրող ցեղերին անվանում էին թյու-յուրուկ, ինչը չինարենից թարգմանաբար նշանակում է անհնազանդ ստրուկ: Այնպես, որ ԹՈՒՐՔ էթնոնիմն էլ չինական ծագում ունի: Հետաքրքիր է՝ ի՞նչ ընկալում ունեն եվրոպացիները հայերի մասին:
Նորագույն պատմությունը ոչ մի հույս չի թողնում, որ նրանք մեզ նկատում են, արժևորում են: Մեր օգտին չեն խոսում ոչ Great Tigran-ը, ոչ էլ San Grigorio di Narek-ը:
Գարուշ ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ