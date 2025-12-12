Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Գնացել է ՌԴ-ին համոզի, որ դաշնակիցներ են, այնտեղ էլ ձև են տալիս, թե հավատում են

12.12.2025 | 13:01

2026-ից հետո պատերազմը լինելու է առավել կարճ, բայց՝ առավել կապիտուլյացիոն ՀՀ-ի համար:

Գնացել է ՌԴ-ին համոզի, որ դաշնակիցներ են, ի դեպ, այնտեղ էլ ձև են տալիս, թե հավատում են:

«Պապ թագավորի» սիմվոլիզմով ապրող-ներկայացողը, որպես պատմական օրինաչափություն, երկիրը տանելու է կործանման, բաժանման, իսկ իր՝ սեփական ինտուիտիվ բիհեյվորիզմը Չաուշեսկուն է՝ ցիլոն վկա. շարունակությանը ծանոթ ենք:

Մեծ ռեսուրս ունենալը դեռ քաղաքական և ասֆալտի վրա աջակիցներ ունենալն ու ընտրության ժամանակ նրանցից ձայն ստանալը չէ ներկա ՀՀ-ում:

Քաղաքական պլանավորումը մասնագիտություն է, ոչ թե ինտուիտիվ ընկալում, վերադաս միավորին հաճոյանալու վիճակ և այլն:

Չի կարելի ՀՀ-ն փրկելու հնարավորությունը ձախողել կոնյուկտուրային ու ոչ պրոֆեսիոնալ վարքաբանությամբ, վերադասին հաճոյանալու վիճակներով:

Սխալների արձանագրմամբ են առավել արդյունավետ դառնում:

Թեմաների մեջ եփված փորձառուները լավ գիտեն՝ ինչ եմ ասում:

Դժվար է փափուկ գրելը:

Ալեն Ղևոնդյան

