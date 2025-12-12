Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՀՀ-ն մնում է ՀԱՊԿ լիիրավ անդամ՝ պահպանելով բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները՝ դեկտեմբերի 11-ին հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան: «Մենք տեսել և շարունակում ենք տեսնել յուրօրինակ բանավոր լարախաղացություն Հայաստանի ղեկավարության և այդ երկրի որոշ ներկայացուցիչների կողմից։ Իրականում Հայաստանը մնում է լիիրավ անդամ։ Նա դուրս չի եկել ՀԱՊԿ-ից»,- շեշտել է նա:                
 
12.12.2025 | 13:12

1935 թվականի դեկտեմբերի 27-ին ոմն Պոստիշև Ստալինին առաջարկեց վերադարձնել տոնածառ դնելու ավանդույթը: Ստալինը չառարկեց: Այդ լուրը հաջորդ օրը կայծակի արագությամբ տարածվեց երկրով մեկ: Հասավ նաև Երևան:

Եղևնի գտնելը բարդ բան չէր, բայց… ծառը զարդարելու ոչինչ չկար: ԽՍՀՄ-ում տոնածառի խաղալիքներ չէին արտադրվում: Անհեթեթ իրավիճակ էր: Ստիպված էին սպասել մի ամբողջ տարի: 1936-ի տարեվերջին քաղաքի կենտրոնում դրվեց Երևանի առաջին տոնածառը: Եղևնու վրա կախ էին տվել մի քանի խաղալիք, գունավոր թղթեր ու կտորներ, իսկ շուրջը էլեկտրական լապտերների շղթաներ էին միացրել: Սակայն այժմ էլ մի ուրիշ խնդիր ծագեց. քամին անմիջապես պոկում-քշում էր զարդարանքը: Հասցրեցին ընդամենը գիշերային դատարկ հրապարակում կանգնած անշուք տոնածառի մի լուսանկար անել, որ զետեղեին առավոտյան թերթերում ի ապացույց այն բանի, որ Ստալինի կարգադրությունը կատարված է:

Հաջորդ տարիներին երևանյան տոնածառներն արդեն խաղալիքներ ունեին, սակայն ապահովության համար մի որոշ ժամանակ դրանք դրվում էին ոչ թե հրապարակներում, այլ՝ ակումբներում ու կուլտուրայի տներում:

Հովիկ Չարխչյան

