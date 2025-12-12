Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.12.2025
 
ՀՀ-ն մնում է ՀԱՊԿ լիիրավ անդամ՝ պահպանելով բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները՝ դեկտեմբերի 11-ին հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան: «Մենք տեսել և շարունակում ենք տեսնել յուրօրինակ բանավոր լարախաղացություն Հայաստանի ղեկավարության և այդ երկրի որոշ ներկայացուցիչների կողմից։ Իրականում Հայաստանը մնում է լիիրավ անդամ։ Նա դուրս չի եկել ՀԱՊԿ-ից»,- շեշտել է նա:                
 
Նորություններ » Իրեն հավատարիմ քրիստոնյա անվանող մարդը նախ պիտի քրիստոնեական վարք ունենա

Իրեն հավատարիմ քրիստոնյա անվանող մարդը նախ պիտի քրիստոնեական վարք ունենա

Իրեն հավատարիմ քրիստոնյա անվանող մարդը նախ պիտի քրիստոնեական վարք ունենա
12.12.2025 | 18:14

Եթե Նիկոլ Փաշինյանը Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ չի պայքարում, ապա առաջարկում եմ հետևյալ գործողությունները, որոնք կարող են ապացուցել նրա հնարավոր անկեղծությունը.

1. Մկրտվել հայկական եկեղեցում Տավուշի թեմի առաջնորդի օրհնությամբ՝ որպես Տավուշի բնակիչ։ Մկրտությունը անհրաժեշտ է, քանի որ կաթոլիկ եկեղեցում Նիկոլի ստացած հաղորդությունը հակասում է մեր եկեղեցու կանոններին, իսկ Նիկոլն ասում է, որ ինքը հավատարիմ է կանոններին։

2. Խոստովանահոր մոտ եկեղեցում խոստովանել գործած մեղքերը և թողություն խնդրել։ Մեղքերի ծանրությունից կախված՝ գուցե և թողություն լինի։

3. Աննա Հակոբյանի հետ վերջապես պսակվել հայկական եկեղեցում։ Չի կարող Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հետևորդը պսակված չլինել եկեղեցով։

Հոգևոր սկզբունքների մասին խոսող և իրեն ամեն առիթով հավատարիմ քրիստոնյա անվանող մարդը նախ պիտի քրիստոնեական վարք ունենա։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը իր կենսագրության մեջ չի պահպանել Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու որևէ կանոն և խոսում է Եկեղեցու իբր թե մաքրման մասին, նշանակում է, նրա թիրախում հենց եկեղեցին է, նա պայքարում է ոչ թե կաթողիկոսի, այլ կոնկրետ եկեղեցու գոյության դեմ։

Նաիրի Հոխիկյան

