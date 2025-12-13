Մշտատև առաջնորդություն
12.12.2025 | 21:59
Կատարյալ ուրախություն է զգալ մշտատև առաջնորդության ուրախությունը:
Խնդությունն այն վստահության, երբ գիտեք, որ ձեր կյանքի յուրաքանչյուր մանրամասնը ծրագրված է Իմ կողմից, նախատեսված է սիրով ու խնամքով, ձեր ամեն քայլը անելիս Իմ առաջնորդությանը սպասեք:
Սպասեք, որ ճանապարհ ցույց տրվի:
Այս դեպքում կյանքի ողջ պատասխանատվությունը վերցվում է ձեր վրայից:
Իրոք, մեծ ուրախություն է զգալ, որ այսքան ազատ եք, և միաժամանակ ամեն ինչ այսքան հրաշալիորեն ծրագրված է ձեզ համար:
Ինչ հրաշալի է, երբ կյանքը կառավարվում է Աստծո կողմից: Այսպիսի իրադրության մեջ լինելով մտածել, որ այս կամ այն բանը հնարավոր չէ կատարել, հավասար է, որ ասեք, թե այս կամ այն բանը Ես չեմ կարող կատարել: Այսպես մտածել, նշանակում է ուրանալ Ինձ:
