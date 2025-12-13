Աղոթարան
12.12.2025 | 22:00
Իմ Արարիչ,
բացվող այս օրը Քո ձեռքերից եմ ընդունում, քանզի Քո լույսով բացված յուրաքանչյուր օր պարգև է
և հնարավորություն սիրտս ուղղելու դեպի Քեզ, որովհետև Քեզ հետ լիություն է նույնիսկ դժվարության մեջ։
Տե՛ր,
Թողամեն քայլ ինձ մոտեցնի Քեզ,
և ոչինչ չկարողանա խոչընդոտել հավատքիս ճանապարհը։
Հոգիս լցրո՛ւ խաղաղությամբ,
որպեսզի երբ հանդիպեմ վիրավորանքների կամ ցավի,
կարողանամ պատասխանել սիրով և հանդարտությամբ։
Անավարտ սիրով և հավատքով Քեզ եմ հանձնում իմ ողջ կյանքի ընթացքը Տեր, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
