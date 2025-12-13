ՀՀ իշխանությունները միջազգային և տարածաշրջանային հարթակներում առավելագույնս թուլացնում են Հայաստանի դիրքերը

Այսօր առավոտյան Բաքվում կրկին շամպայն կբացեն ու կնշեն հայկական կողմի հերթական խայտառակ և քաղաքական առումով կործանարար ձախողումը։
Խոսքը վերաբերում է հայկական իշխանությունների առաջարկին կովկասյան թաթարների (ադրբեջանցիների)՝ փաստացի Արցախյան թեման և արցախցիների վերադարձը փոխանակել Ադրբեջանի կողմից «Արևմտյան Ադրբեջան» տերմինի օգտագործումը դադարեցնելու հետ։
Մասնավորապես, առաջարկն արվել էր այնպիսի ոգով, թե իբր այդ «խեղճ» Ադրբեջանը ստիպված է մեծացնել ռազմական բյուջեն ու տարածքային հավակնությունները Հայաստանի ամբողջ տարածքի վրա՝ կեղծ «Արևմտյան Ադրբեջանի» գաղափարի ներքո, այն մարդկանց պատճառով, ովքեր հիշում են, որ Արցախը օկուպացված է, իսկ արցախահայերը՝ վտարված են իրենց տներից կամ սպանված են թուրք-ադրբեջանական օկուպանտների կողմից։
Ակնհայտ է, որ այս մեկ հայտարարությամբ հայկական կողմն իրականացրեց այն, ինչին Ադրբեջանը ձգտում էր երկար ժամանակ․
1․ Փաստացի օրենքից դուրս հայտարարեց արցախահայերին և ընդհանրապես Արցախի որևէ հիշատակում՝ հայտարարելով, թե Արցախի օկուպացված հատվածի վերաբերյալ ցանկացած հիշատակում իբր կարող է պատճառ դառնալ, որպեսզի Ադրբեջանը առաջ մղի լիովին սուտ և անասնական «Արևմտյան Ադրբեջանի» թեզը։
2․ Հայկական իշխանությունները փաստացի լեգիտիմացրին Ադրբեջանի տարածքային հավակնությունները Հայաստանի նկատմամբ՝ դնելով Արցախի օկուպացիայի հարցը նույն քաղաքական հարթության վրա, ինչ Ադրբեջանի հավակնությունները Հայաստանի նկատմամբ։
3․ Հայակական կողմը «փակելով» Արցախի հարցը՝ փոխարենը Ադրբեջանին առաջարկում է հրաժարվել «գրգռող տերմինաբանությունից»՝ օրինակ «Արևմտյան Ադրբեջան» անվանումից։ Բայց բուն խնդիրն այն է, որ Հայաստանի տարածքը թյուրքալեզու, քոչվոր ցեղերով բնակեցնելու հարցն ուղիղ որևէ կերպ չի մերժվում հայկական իշխանությունների կողմից և այս պարագայում քննարկվում է բացառապես տերմինաբանության տեսանկյունից։
Դա, ի դեպ, հիշեցնում է «Թրամփի երթուղին», երբ Հայաստանի մասնատումը թուրք-ադրբեջանական տանդեմին Սյունիքով միջանցք տրամադրելու քողի տակ ներկայացվում է որպես «երթուղի», մինչդեռ իրականում այն միջանցքային տրամաբանության ներքո է։
4․ Փաստացի «Արևմտյան Ադրբեջանի» բացարձակ անհեթեթությունը հայկական իշխանական վերնախավի թեթև ձեռքով ընդամենը մեկ օրում դարձավ բանակցությունների առարկա․ այսինքն՝ իրական և շոշափելի գործոն հայ-ադրբեջանական պաշտոնական բանակցություններում։
Միաժամանակ Հայաստանի իշխանությունները միջազգային և տարածաշրջանային հարթակներում առավելագույնս թուլացնում են Հայաստանի դիրքերը՝ օրենքից դուրս հայտարարելով Արցախի հարցի ցանկացած հիշատակում։
Դուք հասկանում ե՞ք՝ hայկական իշխանությունների ու թուրք-ադրբեջանական տանդեմի hամատեղ քայլերի տրամաբանությունը։
Եվ ևս մեկ բան. հիմա արդեն նույնիսկ ամենատգետ հիմարին էլ հասկանալի է, որ 2026 թվականի ընտրություններին հայ ընտրողները փաստացի քվեարկելու են կամ Հայաստանի պահպանման, կամ այն «Արևմտյան Ադրբեջան» դարձնելու օգտին։
Արման ԱԲՈՎՅԱՆ
