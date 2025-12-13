Հիսուս Քրիստոսի պատկերը՝ ստեղծված Թուրինյան պատանքի վրա եղած հետքերից

Մեր Տիրոջ՝ Հիսուս Քրիստոսի պատկերն է, ստեղծված Թուրինյան պատանքի վրա եղած հետքերից, որը համարվում է աշխարհի ամենաառեղծվածային և առավել ուսումնասիրված քրիստոնեական մասունքներից մեկը։ Գիտնականները կիրառել են ժամանակակից 3D-տեխնոլոգիաներ և հաջողությամբ վերականգնել են այն հատկանիշները, որոնք արտատպվել են սավանի վրա։
Հաստատվում է, որ այս կերպարը մոտ է Փրկչի իրական դեմքին, թեև գիտական հանրությունը նշում է, որ դրա լիակատար հավաստիությունը դեռ վերջնականապես ապացուցված չէ։ Այնուամենայնիվ, վերականգնումը եզակի է և տպավորիչ, ինչպես նաև մեզ տալիս է հնարավորություն նորովի և պայծառ կերպով մոտենալու Փրկչի Աստվածային դեմքին։
Տե՛ր, ողորմիր և ապրեցրու։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից