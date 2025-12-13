Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.12.2025
 
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Աշխաբադում «Խաղաղության և վստահության միջազգային ֆորումի» շրջանակում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ: Ի թիվս այլ հարցերի՝ քննարկվել են ռուս-ուկրաինական պատերազմում համապարփակ խաղաղության հասնելու ջանքերը, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում խաղաղության գործընթացը։                
 
Հիսուս Քրիստոսի պատկերը՝ ստեղծված Թուրինյան պատանքի վրա եղած հետքերից

13.12.2025 | 12:22

Մեր Տիրոջ՝ Հիսուս Քրիստոսի պատկերն է, ստեղծված Թուրինյան պատանքի վրա եղած հետքերից, որը համարվում է աշխարհի ամենաառեղծվածային և առավել ուսումնասիրված քրիստոնեական մասունքներից մեկը։ Գիտնականները կիրառել են ժամանակակից 3D-տեխնոլոգիաներ և հաջողությամբ վերականգնել են այն հատկանիշները, որոնք արտատպվել են սավանի վրա։

Հաստատվում է, որ այս կերպարը մոտ է Փրկչի իրական դեմքին, թեև գիտական հանրությունը նշում է, որ դրա լիակատար հավաստիությունը դեռ վերջնականապես ապացուցված չէ։ Այնուամենայնիվ, վերականգնումը եզակի է և տպավորիչ, ինչպես նաև մեզ տալիս է հնարավորություն նորովի և պայծառ կերպով մոտենալու Փրկչի Աստվածային դեմքին։

Տե՛ր, ողորմիր և ապրեցրու։

«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից

