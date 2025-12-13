Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Աշխաբադում «Խաղաղության և վստահության միջազգային ֆորումի» շրջանակում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ: Ի թիվս այլ հարցերի՝ քննարկվել են ռուս-ուկրաինական պատերազմում համապարփակ խաղաղության հասնելու ջանքերը, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում խաղաղության գործընթացը։                
 
Նորություններ » Նվիրատվություն «Ազնավուր» կենտրոնին

Նվիրատվություն «Ազնավուր» կենտրոնին

Նվիրատվություն «Ազնավուր» կենտրոնին
13.12.2025 | 12:32

Ավելի քան 300 բնօրինակ թանգարանային ցուցանմուշներ, այդ թվում՝ Շառլ Ազնավուրի մասնակցությամբ կինոֆիլմերի հազվագյուտ ազդագրեր, ամսագրեր, լուսանկարներ, ծրագրեր, սկավառակներ, որոնք 2024 թվականին ներկայացվել էին «Քեզ համար, Շառլ» ժամանակավոր ցուցադրության ընթացքում, նվիրաբերվեցին «Ազնավուր» կենտրոնին՝ համալրելով աշխարհահռչակ շանսոնյեի կյանքին ու գործունեությանը նվիրված թանգարանային արժեքավոր հավաքածուի: Հավաքածուն 2024 թվականին կազմվել էր իմ և Ռալֆ Յիրիկյանի համատեղ ջանքերով՝ Շառլ Ազնավուրի 100-ամյա հոբելյանի առիթով:

Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ

