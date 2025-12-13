Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.12.2025
 
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Աշխաբադում «Խաղաղության և վստահության միջազգային ֆորումի» շրջանակում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ: Ի թիվս այլ հարցերի՝ քննարկվել են ռուս-ուկրաինական պատերազմում համապարփակ խաղաղության հասնելու ջանքերը, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում խաղաղության գործընթացը։                
 
Ադրբեջանը և Թուրքիան հետևողականորեն մեծացնում են իրենց ռազմական պոտենցիալը

Ադրբեջանը և Թուրքիան հետևողականորեն մեծացնում են իրենց ռազմական պոտենցիալը
13.12.2025 | 13:09

«Ադբեջանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության եւ Թուրքիայի Հանրապետության ազգային պաշտպանության նախարարության միջեւ փոխադարձ ռազմական անվտանգության ամրապնդման հուշագրի հաստատման մասին» օրինագիծը, որը երկու երկրների միջև ստորագրվել էր դեռևս հուլիսին, ներառվել է Ադրբեջանի Միլի մեջլիսի դեկտեմբերի 16-ի նիստի օրակարգում։

Անվտանգության ոլորտում երկիրը բավականին մեծ տեմպերով ձգտում է բարելավել իր դիրքերը, ավելին՝ ռազմական պոտենցիալի գնահատման Global Firepower վարկանիշային գնահատման կենտրոնը Հայաստանին դասել է 145 երկրների շարքում 91–րդ տեղը, Վրաստանին՝ 94-րդ տեղը, իսկ ահա Ադրբեջանին՝ 60-րդ տեղը, Թուրքիային՝ 9-րդ տեղը, Իրանին՝ 16-րդ տեղը, Իսրայելին՝ 15-րդ տեղը։

Այս երկրների դասակարգումը խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան հետևողականորեն մեծացնում են իրենց ռազմական պոտենցիալը, իսկ Հայաստանը և Վրաստանը վերածվել են ո՛չ թե անվտանգություն ստեղծող, այլ անվտանգություն սպառող երկրների։

Դե իսկ Հայաստանում որոշ հաջիևյան կլանի ներկայացուցիչներ ժողովրդին կխաբեն «խաղաղության» մասին «հուզիչ ու մերկ» պատմություններով։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

