«Ադբեջանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության եւ Թուրքիայի Հանրապետության ազգային պաշտպանության նախարարության միջեւ փոխադարձ ռազմական անվտանգության ամրապնդման հուշագրի հաստատման մասին» օրինագիծը, որը երկու երկրների միջև ստորագրվել էր դեռևս հուլիսին, ներառվել է Ադրբեջանի Միլի մեջլիսի դեկտեմբերի 16-ի նիստի օրակարգում։
Անվտանգության ոլորտում երկիրը բավականին մեծ տեմպերով ձգտում է բարելավել իր դիրքերը, ավելին՝ ռազմական պոտենցիալի գնահատման Global Firepower վարկանիշային գնահատման կենտրոնը Հայաստանին դասել է 145 երկրների շարքում 91–րդ տեղը, Վրաստանին՝ 94-րդ տեղը, իսկ ահա Ադրբեջանին՝ 60-րդ տեղը, Թուրքիային՝ 9-րդ տեղը, Իրանին՝ 16-րդ տեղը, Իսրայելին՝ 15-րդ տեղը։
Այս երկրների դասակարգումը խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան հետևողականորեն մեծացնում են իրենց ռազմական պոտենցիալը, իսկ Հայաստանը և Վրաստանը վերածվել են ո՛չ թե անվտանգություն ստեղծող, այլ անվտանգություն սպառող երկրների։
Դե իսկ Հայաստանում որոշ հաջիևյան կլանի ներկայացուցիչներ ժողովրդին կխաբեն «խաղաղության» մասին «հուզիչ ու մերկ» պատմություններով։
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ