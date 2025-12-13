Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.12.2025
 
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Աշխաբադում «Խաղաղության և վստահության միջազգային ֆորումի» շրջանակում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ: Ի թիվս այլ հարցերի՝ քննարկվել են ռուս-ուկրաինական պատերազմում համապարփակ խաղաղության հասնելու ջանքերը, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում խաղաղության գործընթացը։                
 
Նորություններ » Արցախի հարցի փակումը մեր իրավասությունից դուրս է

Արցախի հարցի փակումը մեր իրավասությունից դուրս է

Արցախի հարցի փակումը մեր իրավասությունից դուրս է
13.12.2025 | 14:12

Հիմա էլ նոր զբաղմունք եք գտել, թե Արցախի հարցը

փակված է:

Մենք, շատ էլ որ ցանկանանք, չենք կարող փակել Արցախի հարցը:

Արցախի հարցի փակումը մեր իրավասությունից դուրս է:

Հարցի տերը Ռուսաստանի Դաշնությունն է: ՈՒ հարցն ունի նախապաատմություն:

1920 թ մայիսին, Ղարաբաղի Ավետարանոց գյուղում, Սովետական Ռուսաստանի

համար 10 և 11-րդ բանակների շտաբների միացյալ ներկայացուցիչների հետ

բանակցությունների ժամանակ, Նժդեհը, Դրոն, գնդապետ Միրիմանյանը և ՀՅԴ Ղարաբաղի ներկյացուցիչ Միքայելյանը գրավոր խոստացան, որ կարմիր բանակի դեմ

չեն կռվում և Ղարաբաղը հանձնում են կարմիր բանակի տնօրինությանը:

Սա նույն՝ 1920 թ օգոստոսի 10-ին, Թիֆլիսում կայացած ՀՀ կառավարության ներկայացուցիչներ Ջամալյանի, Բաբալյանի և Սովետական Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Լեգրանի միջև կայացած բաանակցություններում ստացավ պայմանագրային ձևակերպում:

Դա էլ հիմք դարձավ, որ 1921 թ հունիսի 5-ին, ՌԿ(բ)Կ Կովկասյան բյուրոն որոշում ընդունի ստեղծելու Շուշի կենտրոնով Ղարաբաղի հայկական ինքնավար մարզ ՝ Ադրբեջանի

կազմում:

(Ինչու՞ ռուսները չվերադարձրին Ղաարաբաղը Հայաստանին, այլ թողեցին Ադրբեջանի կազմում: Տեսեք, թե ինչ իրավիճակ էր Հայաստանում, և պարզել է պետք, թե ինչու՞ ղարաբաղցի Թևանը, հակասովետական ապստամբություն բարձրացրեց Ղարաբաղում

ու դադարեցրեց Կովբյուրոյի որոշման հաջորդ օրը՝ հունիսի 6-ին: ՈՒ այդպես լեզու դրեց Նարիմանովի բերանում)։

1921 թ Կովբյուրոյի որոշումը, միակ փաստաաթուղթն է, որ Ալիև Իլհամը չի համարձակվում չեղարկել:

Արցախ - Ղարաբաղի հարցը գտնվում է ՌԴ-ի իրավասության տակ:

ՈՒ մենք այդ հարցը Ալիևի հետ քննարկելու, ավելին, փակելու իրավասություն չունենք:

Մենք, ՌԴ -ին կարող ենք ասել՝ մեր քեզ տված «ամանաթը» ու՞ր ա...

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 116

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ադրբեջանը և Թուրքիան հետևողականորեն մեծացնում են իրենց ռազմական պոտենցիալը

Ադրբեջանը և Թուրքիան հետևողականորեն մեծացնում են իրենց ռազմական պոտենցիալը

«Ադբեջանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության եւ Թուրքիայի Հանրապետության ազգային պաշտպանության նախարարության միջեւ փոխադարձ ռազմական անվտանգության ամրապնդման հուշագրի հաստատման մասին» օրինագիծը, որը երկու երկրների միջև ստորագրվել էր դեռևս հուլիսին, ներառվել է Ադրբեջանի Միլի մեջլիսի դեկտեմբերի 16-ի նիստի օրակարգում...

Սոցցանցային գրառումներ

Երևանի առաջին տոնածառը
Երևանի առաջին տոնածառը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.