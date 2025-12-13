Լուբյանկայից` Լապլանդիա

Մինչ Փաշինյան Նիկոլը նկարվում է Լուբյանկայի ֆոնին, Inecobank CJSC-ը հայաստանցիներին որոշել է Լապլանդիա ուղարկել:
Ուրեմն, ըստ գովազդի, մինչև դեկտեմբերի 31-ը բանկի քարտով 5000 ՀՀ դրամ և ավելի վճարման դեպքում, քաղաքացին կարող է Լապլանդիա ուղևորվելու հնարավորություն ստանալ:
Նախ` պարզվում է, որ Ինեկոբանկը չգիտի, որ Լապլանդիա անվանմամբ պետական կազմավորում չկա: Լապլանդիայի տարածքը բաժանված է Նորվեգիայի, Շվեդիայի, Ֆինլանդիայի և Ռուսաստանի միջև: Ըստ այդմ, անհասկանալի է թե Ինեկոբանկը հատկապես ո՞ր պետություն է ցանկանում ուղարկել ՀՀ քաղաքացիներին:
Բացի դրանից` Լապլանդիայի խորհրդանիշեր հանդիսացող Ձմեռ Պապը կամ Սանտա Կլաուսը դեկտեմբերի 31-ին հաստատ Լապլանդիայում չեն լինելու: Այդ դեպքում, ի՞նչ են կորցրել կամ ի՞նչ են գտնելու Լապլանդիայում Ինեկոբանկի հաճախորդները:
Փաստորեն, Ինեկոբանկը չի բացահայտում իր պատկերացրած Լապլանդիայի պատկանելիությունը, ինչպես նաև Լապլանդիա ուղևորվելու նպատակը:
Եվ, եթե պատկերացնենք, որ Փաշինյան Նիկոլի Լուբյանկայի ֆոնին նկարվելու և Ինեկոբանկի Լապլանդիա ուղևորության միջև կապ կա, ապա զգույշ եղեք, քանզի Լուբյանկայի «թեթև ձեռքով» և Ինեկոբանկի «միջնորդությամբ» կարող եք հայտնվել Ռուսաստանի Կոլի թերակղզու Մուրմանսկի ԳՈՒԼԱԳ-ում: Դա նույնպես Լապլանդիա է: Ուղղակի, Ձմեռ Պապու կամ Սանտա Կլաուսի փոխարեն այնտեղ ամենակարևոր անձը ճամբարի պարետն է:
Կարեն Հեքիմյան