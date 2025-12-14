Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Աշխաբադում «Խաղաղության և վստահության միջազգային ֆորումի» շրջանակում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ: Ի թիվս այլ հարցերի՝ քննարկվել են ռուս-ուկրաինական պատերազմում համապարփակ խաղաղության հասնելու ջանքերը, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում խաղաղության գործընթացը։                
 
Աղոթարան

Աղոթարան
13.12.2025 | 22:00
Տե՛ր,
հոգիների և մարմինների Բժիշկ,
Լսիր սրտիս աղաչանքների ձայնը,
Դու, որ հոսում ես անգամ այնտեղ,
ուրմեղավոր շուրթերն են կանչում Քո անունը։
Բժշկի՛ր ինձ, Տե՛ր,
Քանզի Դու երբեք անտարբեր չես
Քեզ խնդրողների հանդեպ,
նայիր ինձ էլ՝ գթությամբ ու ողորմությամբ։
Քո առաջ կանգնած եմ՝ ոչ արդարությամբ,
այլ՝ գթության հույսով։
Որովհետև Դու ես այն Լույսը,
որ չի մարում մեղավորի ներսում,
և այն Սերը, որ չի թողնում մարդուն միայնակ։
Եվ թող Քո անունը փառավորվի աշխարհի բոլոր անկյուններում այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
