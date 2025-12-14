Աղոթարան
13.12.2025 | 22:00
Տե՛ր,
հոգիների և մարմինների Բժիշկ,
Լսիր սրտիս աղաչանքների ձայնը,
Դու, որ հոսում ես անգամ այնտեղ,
ուրմեղավոր շուրթերն են կանչում Քո անունը։
Բժշկի՛ր ինձ, Տե՛ր,
Քանզի Դու երբեք անտարբեր չես
Քեզ խնդրողների հանդեպ,
նայիր ինձ էլ՝ գթությամբ ու ողորմությամբ։
Քո առաջ կանգնած եմ՝ ոչ արդարությամբ,
այլ՝ գթության հույսով։
Որովհետև Դու ես այն Լույսը,
որ չի մարում մեղավորի ներսում,
և այն Սերը, որ չի թողնում մարդուն միայնակ։
Եվ թող Քո անունը փառավորվի աշխարհի բոլոր անկյուններում այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
