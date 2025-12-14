Հավատա՞լ, թե՞ չհավատալ

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Եվրահանձնաժողովը պետք է ՈՒկրաինայի ֆինանսավորման այլ միջոցներ գտնի՝ Х սոցցանցում գրել է Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը։ «Մեր գանձարանը դատարկ է, և մեր ունեցած յուրաքանչյուր կրոն մենք պետք է ուղղենք մեր քաղաքացիների կարիքներին»,- նշել է Բաբիչը։ Ավելի վաղ Եվրամիությունը որոշել էր անժամկետ սառեցնել ռուսական ակտիվները։               
 
14.12.2025 | 10:48

Հիշեցնեմ, որ սույն ԾԱՅՐահեղ ընդդիմադիրը Արցախյան խայտառակ պատերազմից և 2021 թ-ի ԱԺ արտահերթ ընտրություններից հետո չանցնելով ԱԺ, մեծ հաճույքով սկսեց սպասարկել Նիկոլին՝ ստանալով ՀՀ հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոնը, իսկ իր կուսակիցներն էլ ստացան պաշտոններ հատկապես սոցապ ոլորտում։

Հիշեցնեմ, որ սույն ԾԱՅՐահեղ ընդդիմադիրն էր ամեն ինչ անում, որ տապալի Վանաձորի քաղաքապետի ընտրությունները։

Հիշեցնեմ, որ սույն ԾԱՅՐահեղ ընդդիմադիրի կուսակցությունն է ՔՊ-ին կադրեր մատակարարել։

Հիշեցնեմ, որ, ըստ Գյումրիում տարածված այդ ժամանակվա ասեկոսեների, 2018 թ-ին ներկայիս սույն ԾԱՅՐահեղ ընդդիմադիրի ԼՀԿ-ի Շիրակի մարզային ռեյտինգային ցուցակը կազմվել է հայտնի ՔՊ-ականի օֆիսում։

Դե հիմա, ժողջան, դու որոշի, սրան հավատա՞լ, թե՞ ոչ։

Գագիկ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ

Տարածաշրջանային

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Մենք, շատ թե քիչ տանելի ապագա ունենալու համար, պետք է աշխատենք բազմակողմանիորեն հասկանալ հզորների ու թույլերի հարաբերությունների անատոմիան։
Բնականաբար, եթե ուժեղների ու թույլերի հարաբերությունների հետ առնչված երկրորդական հանգամանքները դնենք մի կողմ, ապա այդ հարաբերությունների կայուն ու երկուստեք իմաստալից լինելու համար, ընդհանուր առմամբ, պետք է հավասարակշռություն լինի, մի կողմից, ուժեղի համար թույլի օգտակարության և, մյուս կողմից էլ, թույլի համար ուժեղի կողմից պաշտպանվածության միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ ծիծաղը վերադառնում է տուն
Երբ ծիծաղը վերադառնում է տուն

«Իրատես» թերթի արխիվից

XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
