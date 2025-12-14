Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Եվրահանձնաժողովը պետք է ՈՒկրաինայի ֆինանսավորման այլ միջոցներ գտնի՝ Х սոցցանցում գրել է Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը։ «Մեր գանձարանը դատարկ է, և մեր ունեցած յուրաքանչյուր կրոն մենք պետք է ուղղենք մեր քաղաքացիների կարիքներին»,- նշել է Բաբիչը։ Ավելի վաղ Եվրամիությունը որոշել էր անժամկետ սառեցնել ռուսական ակտիվները։               
 
Նորություններ » Ի վիճակի՞ ենք համազգային ջանքերով այդ հարցերը բարձրացնել

Ի վիճակի՞ ենք համազգային ջանքերով այդ հարցերը բարձրացնել

Ի վիճակի՞ ենք համազգային ջանքերով այդ հարցերը բարձրացնել
14.12.2025 | 12:08

Բելառուսի նախագահը Թրամփի խնդրանքով ազատ է արձակել 123 քաղբանտարկյալ, այդ թվում՝ երկարաժամկետ ազատազրկման դատապարտված։

Երկու հետևություն մեզ համար.

1. Եթե ԱՄՆ նախագահի առջև հստակ, նպատակաուղղված կերպով և սրտացավորեն դրվեր (դրվի) Բաքվի բանտերից մերոնց ազատ արձակելու խնդրանքը, մեծ է հաջողության հասնելու հավանականությունը։

2. Եթե ԱՄՆ նախագահի առջև հայ ժողովրդի կողմից (Հայաստանում, ամերիկահայերի, մյուս Սփուռքի) առաջ քաշվի մեր քաղբանտարկյալների ազատության հարցը, ապա մեծ է հավանականությունը որոշակի, եթե ոչ ամբողջական հաջողության։

Ի՞նչ եք կարծում, ի վիճակի՞ ենք համազգային ջանքերով այդ հարցերը բարձրացնել։

Օրինակ, ցանցային և պերմանենտ աշխատանքից բացի մի 30 000-ոց հանրահավաք կազմակերպել ԱՄՆ նախագահին ուղղված իմ նշած երկու հարցերի շուրջ։

Արմեն ԱՇՈՏՅԱՆ

.