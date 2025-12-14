Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.12.2025
 
Եվրահանձնաժողովը պետք է ՈՒկրաինայի ֆինանսավորման այլ միջոցներ գտնի՝ Х սոցցանցում գրել է Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը։ «Մեր գանձարանը դատարկ է, և մեր ունեցած յուրաքանչյուր կրոն մենք պետք է ուղղենք մեր քաղաքացիների կարիքներին»,- նշել է Բաբիչը։ Ավելի վաղ Եվրամիությունը որոշել էր անժամկետ սառեցնել ռուսական ակտիվները։               
 
Նորություններ » Սա քաղաքական օրակարգ չէ, հիմնահարցերից շեղող բազմասերիանոց շոու է

Սա քաղաքական օրակարգ չէ, հիմնահարցերից շեղող բազմասերիանոց շոու է

Սա քաղաքական օրակարգ չէ, հիմնահարցերից շեղող բազմասերիանոց շոու է
14.12.2025 | 14:06

Հայաստանի հիմնախնդիրները շատ են՝ արտաքին կուրսի անորոշություն, տնտեսական զարգացման մոդելի բացակայություն, քաղաքական և իրավական դաշտերի չկայացածություն, իշխանության բոլոր ճյուղերի ղեկավարումը մեկ անձի ձեռքում կենտրոնացում, պատերազմի ավարտից 5 տարի անց Ադրբեջանի կողմից խաղաղության պայմանագրի չկնքում, 2020-ից հետո սահմանամերձ տարածքների ավելի քան 200 քմ-ի օկուպացիա, Բաքվում հայ գերիների, որպես հանցագործներ, դատավարություն, Հայաստանում թմրամոլության, խաղամոլության, հարբեցողության ծաղկում, գաղափարական, մշակութային գեդրացիա և այլն։ Հայաստանի քաղաքական դաշտը, հանրությունը․լրատվամիջոցերը, փոխանակ այդ խնդիրները, դրանց հնարավոր լուծումները քննարկեն, քննարկում են, թե Նիկոլ Փաշինյանն այս կիրակի ո՛ր եկեղեցում պատարագի մասնակցեց, քանի մարզպետ, քաղաքապետ Հայաստանի տարբեր տեղերից պատարագի բերման ենթարկվեց, հերթական շուռ եկած քահանան պատարագին ինչպես զեղչեց կաթողիկոսի անունը։ Սա քաղաքական օրակարգ չէ, հիմնահարցերից շեղող բազմասերիանոց շոու է։ Այսպես էլ գնում եք խորհրդարանական ընտրությունների, որ ժողովուրդը ձեզ քվե տա։ Քվե տա,որ ի՞նչ անեք, ևս 5 տարի Նիկոլ Փաշինյան քննադատե՞ք՝ իրավիճակ փոխելու նպատակով գործելու փոխարեն։

Ոսկան Սարգսյան

Դիտվել է՝ 155

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Մենք, շատ թե քիչ տանելի ապագա ունենալու համար, պետք է աշխատենք բազմակողմանիորեն հասկանալ հզորների ու թույլերի հարաբերությունների անատոմիան։
Բնականաբար, եթե ուժեղների ու թույլերի հարաբերությունների հետ առնչված երկրորդական հանգամանքները դնենք մի կողմ, ապա այդ հարաբերությունների կայուն ու երկուստեք իմաստալից լինելու համար, ընդհանուր առմամբ, պետք է հավասարակշռություն լինի, մի կողմից, ուժեղի համար թույլի օգտակարության և, մյուս կողմից էլ, թույլի համար ուժեղի կողմից պաշտպանվածության միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ ծիծաղը վերադառնում է տուն
Երբ ծիծաղը վերադառնում է տուն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.