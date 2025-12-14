ՆԱՏՕ-ից ԱՄՆ-ի դուրս գալը, բազմաթիվ հետևանքների շարքում, կփոխի նաև ուժային բալանսը Հարավային Կովկասում

Հանրապետական կոնգրեսական Թոմաս Մասին Ներկայացուցիչների պալատ է ներկայացրել օրինագիծ, որը կոչ է անում Միացյալ Նահանգներին դուրս գալ ՆԱՏՕ-ից, և որը, ներկա պայմաններում, օրգանապես բխում է ԱՄՆ-ի գլոբալ շահից։
Իրադարձությունների զարգացման նման հնարավոր տարբերակը շատ մեծ ազդեցություն կունենա աշխարհի հետագա ճակատագրի վրա։
Մասնավորապես, այն առանց թիկունքի կթողնի Թուրքիային, որն էլ կտրուկ ազդեցություն կունենա ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա և, իր բազմաթիվ հետևանքների շարքում, կփոխի նաև ուժային բալանսը Հարավային Կովկասում։
Պավել Բարսեղյան