Եվրահանձնաժողովը պետք է ՈՒկրաինայի ֆինանսավորման այլ միջոցներ գտնի՝ Х սոցցանցում գրել է Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը։ «Մեր գանձարանը դատարկ է, և մեր ունեցած յուրաքանչյուր կրոն մենք պետք է ուղղենք մեր քաղաքացիների կարիքներին»,- նշել է Բաբիչը։ Ավելի վաղ Եվրամիությունը որոշել էր անժամկետ սառեցնել ռուսական ակտիվները։               
 
ՆԱՏՕ-ից ԱՄՆ-ի դուրս գալը, բազմաթիվ հետևանքների շարքում, կփոխի նաև ուժային բալանսը Հարավային Կովկասում

14.12.2025 | 17:55

Հանրապետական կոնգրեսական Թոմաս Մասին Ներկայացուցիչների պալատ է ներկայացրել օրինագիծ, որը կոչ է անում Միացյալ Նահանգներին դուրս գալ ՆԱՏՕ-ից, և որը, ներկա պայմաններում, օրգանապես բխում է ԱՄՆ-ի գլոբալ շահից։

Իրադարձությունների զարգացման նման հնարավոր տարբերակը շատ մեծ ազդեցություն կունենա աշխարհի հետագա ճակատագրի վրա։

Մասնավորապես, այն առանց թիկունքի կթողնի Թուրքիային, որն էլ կտրուկ ազդեցություն կունենա ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա և, իր բազմաթիվ հետևանքների շարքում, կփոխի նաև ուժային բալանսը Հարավային Կովկասում։

Պավել Բարսեղյան

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Մենք, շատ թե քիչ տանելի ապագա ունենալու համար, պետք է աշխատենք բազմակողմանիորեն հասկանալ հզորների ու թույլերի հարաբերությունների անատոմիան։
Բնականաբար, եթե ուժեղների ու թույլերի հարաբերությունների հետ առնչված երկրորդական հանգամանքները դնենք մի կողմ, ապա այդ հարաբերությունների կայուն ու երկուստեք իմաստալից լինելու համար, ընդհանուր առմամբ, պետք է հավասարակշռություն լինի, մի կողմից, ուժեղի համար թույլի օգտակարության և, մյուս կողմից էլ, թույլի համար ուժեղի կողմից պաշտպանվածության միջև...

Երբ ծիծաղը վերադառնում է տուն
Երբ ծիծաղը վերադառնում է տուն

XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»

Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
