Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.12.2025
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկիրն անմիջական երկխոսություն չունի Ռուսաստանի հետ, սակայն փաստացի այդ կողմը ներկայացնում են ամերիկացիները։ «Ամերիկյան կողմի հետ երկխոսության ընթացքում նրանք, եթե կարելի է այդպես ասել, ներկայացնում են ռուսաստանյան կողմը, որովհետև խոսում են նրանց ազդակների, պահանջների, քայլերի, պատրաստակամության կամ անպատրաստության մասին»,- նշել է Զելենսկին։               
 
Նորություններ » Ինքը չի կարող Տիկնիկային թատրոնի ղեկավար լինել

Ինքը չի կարող Տիկնիկային թատրոնի ղեկավար լինել

Ինքը չի կարող Տիկնիկային թատրոնի ղեկավար լինել
15.12.2025 | 14:12

Երևանի պետական տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, Հանրային խորհրդի անդամ Ռուբեն Բաբայանն օրերս Նիկոլ Փաշինյանի հետ Կիրանցում՝ խայտառակության պատի տակ էր։ Ռ․ Բաբայանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում իշխանություններին կոչ է արել փայտով ծեծել կամ ճիպոտահարել Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանին` «ամբախ զամբախ» խոսելու համար։ Ռուբեն Բաբայանը այդ ասելով՝ հանրային կոչվածի եթերում ոչ միայն «ամբախ զամբախ» է խոսել, այլև՝ հակասահմանադրական, հակաօրինական, քանզի ազատ արտահայտվելը քաղաքացիների, այդ թվում՝ Միքայել Սրբազանի սահմանադրական իրավունքն է։։ Սրբազանին փայտով ծեծելու կոչ արած Ռուբեն Բաբայանը իրավունք չունի մանուկներին բարություն քարոզող մանկական թատրոնի ղեկավար լինել։ Հայաստանի նոր իշխանությունը պետք է Ռ․ Բաբայանին սաթրմիշ անի այդ պաշտոնից։

Ոսկան Սարգսյան

Դիտվել է՝ 85

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Մենք, շատ թե քիչ տանելի ապագա ունենալու համար, պետք է աշխատենք բազմակողմանիորեն հասկանալ հզորների ու թույլերի հարաբերությունների անատոմիան։
Բնականաբար, եթե ուժեղների ու թույլերի հարաբերությունների հետ առնչված երկրորդական հանգամանքները դնենք մի կողմ, ապա այդ հարաբերությունների կայուն ու երկուստեք իմաստալից լինելու համար, ընդհանուր առմամբ, պետք է հավասարակշռություն լինի, մի կողմից, ուժեղի համար թույլի օգտակարության և, մյուս կողմից էլ, թույլի համար ուժեղի կողմից պաշտպանվածության միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ ծիծաղը վերադառնում է տուն
Երբ ծիծաղը վերադառնում է տուն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.