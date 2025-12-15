Ինքը չի կարող Տիկնիկային թատրոնի ղեկավար լինել

Երևանի պետական տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, Հանրային խորհրդի անդամ Ռուբեն Բաբայանն օրերս Նիկոլ Փաշինյանի հետ Կիրանցում՝ խայտառակության պատի տակ էր։ Ռ․ Բաբայանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում իշխանություններին կոչ է արել փայտով ծեծել կամ ճիպոտահարել Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանին` «ամբախ զամբախ» խոսելու համար։ Ռուբեն Բաբայանը այդ ասելով՝ հանրային կոչվածի եթերում ոչ միայն «ամբախ զամբախ» է խոսել, այլև՝ հակասահմանադրական, հակաօրինական, քանզի ազատ արտահայտվելը քաղաքացիների, այդ թվում՝ Միքայել Սրբազանի սահմանադրական իրավունքն է։։ Սրբազանին փայտով ծեծելու կոչ արած Ռուբեն Բաբայանը իրավունք չունի մանուկներին բարություն քարոզող մանկական թատրոնի ղեկավար լինել։ Հայաստանի նոր իշխանությունը պետք է Ռ․ Բաբայանին սաթրմիշ անի այդ պաշտոնից։
Ոսկան Սարգսյան