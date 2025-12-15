Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Նորություններ » Ընտրություններից առաջ Հայաստանի վրա դրսից «տղա է բերում»

Ընտրություններից առաջ Հայաստանի վրա դրսից «տղա է բերում»

Ընտրություններից առաջ Հայաստանի վրա դրսից «տղա է բերում»
15.12.2025 | 16:37

Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը ԵՄ արտաքին գործերի խորհրդի նիստից առաջ հայտարարել է, որ Հայաստանն օգնություն է խնդրել արտաքին ազդեցության դեմ պայքարում, իրենք կքննարկեն, թե ինչպես օգնել Հայաստանին, ինչպես օգնել են Մոլդովային։

Այսպիսով, Նիկոլ Փաշինյանը ԱԺ ընտրություններից առաջ Հայաստանի վրա դրսից «տղա է բերում». բերում է «եվրայոնջաներին», ինչպես ինքն էր ասում ընդդիմադիր պատգամավոր եղած ժամանակ;

Հայաստանում, Մոլդովայի նման, մի շարք կուսակցությունների կարգելեն ընտրություններին մասնակցել, ու «եվրայոնջաները» Հայաստանի խարդախ լոտոները գովազդողների մասին կհայտարարեն՝ հորս արև, 100 տոկոս արդար է։

Ոսկան Սարգսյան

