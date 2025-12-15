Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը ԵՄ արտաքին գործերի խորհրդի նիստից առաջ հայտարարել է, որ Հայաստանն օգնություն է խնդրել արտաքին ազդեցության դեմ պայքարում, իրենք կքննարկեն, թե ինչպես օգնել Հայաստանին, ինչպես օգնել են Մոլդովային։
Այսպիսով, Նիկոլ Փաշինյանը ԱԺ ընտրություններից առաջ Հայաստանի վրա դրսից «տղա է բերում». բերում է «եվրայոնջաներին», ինչպես ինքն էր ասում ընդդիմադիր պատգամավոր եղած ժամանակ;
Հայաստանում, Մոլդովայի նման, մի շարք կուսակցությունների կարգելեն ընտրություններին մասնակցել, ու «եվրայոնջաները» Հայաստանի խարդախ լոտոները գովազդողների մասին կհայտարարեն՝ հորս արև, 100 տոկոս արդար է։
Ոսկան Սարգսյան