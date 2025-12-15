Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկիրն անմիջական երկխոսություն չունի Ռուսաստանի հետ, սակայն փաստացի այդ կողմը ներկայացնում են ամերիկացիները։ «Ամերիկյան կողմի հետ երկխոսության ընթացքում նրանք, եթե կարելի է այդպես ասել, ներկայացնում են ռուսաստանյան կողմը, որովհետև խոսում են նրանց ազդակների, պահանջների, քայլերի, պատրաստակամության կամ անպատրաստության մասին»,- նշել է Զելենսկին։               
 
Մարդկանց բնական ցանկությունը վերածում են սեփական վարկանիշի թվացյալ ցուցիչի

Մարդկանց բնական ցանկությունը վերածում են սեփական վարկանիշի թվացյալ ցուցիչի
15.12.2025 | 18:08

Իշխանական քարոզչամեքենան Հանրապետության լեփ-լեցուն հրապարակը վերագրել է իրեն՝ իբր դա «ժողովրդական սիրո» ու «համընդհանուր աջակցման» ապացույցն է։

Բայց իրականությունն այնքան պարզ է, որքան անհարմար նրանց համար․ մարդիկ եկել էին տոնածառի լույսերով, Նոր տարվա զգացողությամբ իրենց երեխաներին ուրախացնելու, ոչ թե ապաշնորհ իշխանությանը տուրք տալու։

Հրապարակը լեփ-լեցուն էր ոչ թե քաղաքական հավատարմությունից, այլ մարդկային սովորությունից՝ տարին մեկ անգամ կանգ առնել, նայել լույսերին ու փորձել մի քիչ մոռանալ կուտակված ցավն ու հիասթափությունը։ Բայց քարոզչությունը հենց սա է անում․ ժողովրդի բնական, ոչ քաղաքական պահը բռնագանձում է ու վերածում սեփական վարկանիշի թվացյալ ցուցիչի։

Գևորգ Կարապետյան

Մենք, շատ թե քիչ տանելի ապագա ունենալու համար, պետք է աշխատենք բազմակողմանիորեն հասկանալ հզորների ու թույլերի հարաբերությունների անատոմիան։
Բնականաբար, եթե ուժեղների ու թույլերի հարաբերությունների հետ առնչված երկրորդական հանգամանքները դնենք մի կողմ, ապա այդ հարաբերությունների կայուն ու երկուստեք իմաստալից լինելու համար, ընդհանուր առմամբ, պետք է հավասարակշռություն լինի, մի կողմից, ուժեղի համար թույլի օգտակարության և, մյուս կողմից էլ, թույլի համար ուժեղի կողմից պաշտպանվածության միջև...

