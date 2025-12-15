Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.12.2025
 
ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկիրն անմիջական երկխոսություն չունի Ռուսաստանի հետ, սակայն փաստացի այդ կողմը ներկայացնում են ամերիկացիները։ «Ամերիկյան կողմի հետ երկխոսության ընթացքում նրանք, եթե կարելի է այդպես ասել, ներկայացնում են ռուսաստանյան կողմը, որովհետև խոսում են նրանց ազդակների, պահանջների, քայլերի, պատրաստակամության կամ անպատրաստության մասին»,- նշել է Զելենսկին։               
 
Ինչ է ուրախությունը

15.12.2025 | 21:59
Դեկտեմբերի 16
Տե’ր, տուր մեզ Քո ուրախությունը, այն ուրախությունը,
որ ոչ ոք, ո՛չ աղքատությունը, ո՛չ իրադրությունը և ո՛չ էլ
կյանքի պայմաններն են ի զորու խլել մեզնից:
Դուք կունենաք Իմ ուրախությունը: Սակայն հիմա կյանքը ձեզ համար դեռևս ծանր ընթացք ու տաժանելի քայլք է:
ՈՒրախությունը կգա, հիմա դուք այդ մասին բնավ մի մտածեք, մտածեք միայն ձեր ճիշտ ընթացքի մասին:
ՈՒրախությունը Իմ վարձատրությունն է:
Իմ աշակերտներին խոստացած ուրախության պարգևի և նրանց կողմից այդ ուրախությանը տիրանալու միջև` ընկած էր ձախողության զգացումը, հուսախաբությունը, ուրացումը, դասալքությունը, հուսահատությունը. ապա հայտնվեցին հույսը, համբերությունը և արիությունը վտանգի դիմաց:
ՈՒրախությունն անմիջական պատասխանն է` գորշ ու մռայլ օրերի մեջ համբերատար հոգով Ինձ սպասելու ու տեսնելու, արդյունքն է այն բանի, որ առանց Իմ ներկայությունը զգալու, ապավինեն Ինձ:
ՈՒրախությունը ձեր սրտի պատասխանն է Իմ այն ժպիտների, որ Ես ունենում եմ` տեսնելով ձեր հավատարմությունը:
Երբ երբեմն զրկվում եք ուրախությունից, մի կարծեք, թե ճանապարհից շեղվել կամ սխալ ընթացք եք ընտրել:
Իմացեք, որ երբեմն էլ կարող է այնպես լինել, որ ուրախություն չունենաք, բայց դրա փոխարեն ունենաք քաջություն:
Իսկ քաջությունը և անձնական հոգածությունը այլոց հանդեպ նույնքան բացահայտ նշաններ են Իմ աշակերտը լինելու, որքան ուրախությունը:
.