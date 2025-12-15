Ինչ է ուրախությունը

Տե’ր, տուր մեզ Քո ուրախությունը, այն ուրախությունը,
որ ոչ ոք, ո՛չ աղքատությունը, ո՛չ իրադրությունը և ո՛չ էլ
կյանքի պայմաններն են ի զորու խլել մեզնից:
Դուք կունենաք Իմ ուրախությունը: Սակայն հիմա կյանքը ձեզ համար դեռևս ծանր ընթացք ու տաժանելի քայլք է:
ՈՒրախությունը կգա, հիմա դուք այդ մասին բնավ մի մտածեք, մտածեք միայն ձեր ճիշտ ընթացքի մասին:
ՈՒրախությունը Իմ վարձատրությունն է:
Իմ աշակերտներին խոստացած ուրախության պարգևի և նրանց կողմից այդ ուրախությանը տիրանալու միջև` ընկած էր ձախողության զգացումը, հուսախաբությունը, ուրացումը, դասալքությունը, հուսահատությունը. ապա հայտնվեցին հույսը, համբերությունը և արիությունը վտանգի դիմաց:
ՈՒրախությունն անմիջական պատասխանն է` գորշ ու մռայլ օրերի մեջ համբերատար հոգով Ինձ սպասելու ու տեսնելու, արդյունքն է այն բանի, որ առանց Իմ ներկայությունը զգալու, ապավինեն Ինձ:
ՈՒրախությունը ձեր սրտի պատասխանն է Իմ այն ժպիտների, որ Ես ունենում եմ` տեսնելով ձեր հավատարմությունը:
Երբ երբեմն զրկվում եք ուրախությունից, մի կարծեք, թե ճանապարհից շեղվել կամ սխալ ընթացք եք ընտրել:
Իմացեք, որ երբեմն էլ կարող է այնպես լինել, որ ուրախություն չունենաք, բայց դրա փոխարեն ունենաք քաջություն:
Իսկ քաջությունը և անձնական հոգածությունը այլոց հանդեպ նույնքան բացահայտ նշաններ են Իմ աշակերտը լինելու, որքան ուրախությունը: