Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.12.2025
 
ՆԱՏՕ-ին ՈՒկրաինայի չանդամակցելու վերաբերյալ իրավաբանորեն պարտավորեցնող փաստաթուղթը կարգավորման շուրջ բանակցությունների անկյունաքարն է՝ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Այս հարցը անկյունաքարային է և հատուկ քննարկման է արժանի՝ համեմատած մյուսների հետ։ Հենց սա է բանակցային գործընթացի էությունը, և ես կցանկանայի ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ մենք չենք ցանկանում այն անցկացնել բարձրախոսի ձևաչափով»,- ընդգծել է նա։               
 
Նորություններ » Հատկապես քաղաքական ասպարեզ նոր մուտք գործող քաղաքական ուժերը մի շատ մեծ խնդիր ունեն՝ սեփական էլեկտորատի սահմանումը

Հատկապես քաղաքական ասպարեզ նոր մուտք գործող քաղաքական ուժերը մի շատ մեծ խնդիր ունեն՝ սեփական էլեկտորատի սահմանումը

Հատկապես քաղաքական ասպարեզ նոր մուտք գործող քաղաքական ուժերը մի շատ մեծ խնդիր ունեն՝ սեփական էլեկտորատի սահմանումը
16.12.2025 | 12:41

Ընդդիմադիր դիրքավորված քաղաքական ուժերը կարծես թե իրենց համար թիրախային ընտրազանգված սահմանել են հենց այն նույն մարդկանց, ովքեր այսպես թե այնպես ակտիվ ընդդիմադիր հայացքներ ունեն։ Փոխարենը բաց է մնում երկու շատ մեծ ընտրաշերտ՝

1. նրանք, ովքեր հիասթափված են բոլորից, ապատիկ վիճակում են, և

2. նրանք, ովքեր այս կամ այն պատճառով շարունակում են բացահայտ կամ թաքուն պաշտպանել իշխանությանը։

Այս երկու շերտերի հետ չկա՛ աշխատանքի ռազմավարություն, չկա՛ աշխատանք և առհասարակ՝ պատկերացոմ, թե այս մարդիկ ինչու են կա՛մ ապատիկ վիճակում, կա՛մ սատարում այն իշխանությանը, որն այլ հավասար պայմաններում անգամ 3 տոկոս քվե չէր կարողանա ստանալ։

Խնդրում եմ, 2026-ին ստացված արդյունքներից չզարմանալ։

ՈՒ սա չի՛ նշանակում, որ չեն կեղծելու, եթե դրա կարիքը լինի։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 131

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Մենք, շատ թե քիչ տանելի ապագա ունենալու համար, պետք է աշխատենք բազմակողմանիորեն հասկանալ հզորների ու թույլերի հարաբերությունների անատոմիան։
Բնականաբար, եթե ուժեղների ու թույլերի հարաբերությունների հետ առնչված երկրորդական հանգամանքները դնենք մի կողմ, ապա այդ հարաբերությունների կայուն ու երկուստեք իմաստալից լինելու համար, ընդհանուր առմամբ, պետք է հավասարակշռություն լինի, մի կողմից, ուժեղի համար թույլի օգտակարության և, մյուս կողմից էլ, թույլի համար ուժեղի կողմից պաշտպանվածության միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Օտար Երևան
Օտար Երևան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.