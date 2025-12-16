Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.12.2025
 
Հայաստանն արտաքին կառավարման տակ է հայտնվում, ու դա արվում է բացահայտորեն

16.12.2025 | 16:16

«Արցախի պարտությունը հաղթանակ է, որն ամրապնդեց մեր ինքնիշխանությունը» թեզից հետո ռեժիմն անցել է «ինքնիշխանության հաղթանակի» հաջորդ փուլին:

«Հայաստանը մեզնից այնպիսի օգնություն է խնդրել, ինչպիսին Մոլդովային ենք շնորհել՝ արտաքին վնասակար ազդեցության դեմ պայքարելու համար». Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալաս:

2026-ի հունիսին սպասվող ընտրությունների ժամանակ ռեժիմն արտաքին օգնություն է խնդրել ընտրություններում հպարտ քաղաքացիներին հաղթելու համար: Սա Սահմանադրության և ինքնիշխանության ոչ միայն կոպիտ խախտում է, այլև՝ պետական հանցագործություն:

Փաստորեն, հրապարակայնորեն Հայաստանն արտաքին կառավարման տակ է հայտնվում, ու դա արվում է բացահայտորեն՝ Հայաստանի պաշտոնական իշխանության խնդրանքով:

Արդեն ոչ մի կարմիր գիծ, ոչ մի օրենք ու օրինականություն, Սահմանադրություն գոյություն չունի: Մնում է վերջին կարմիր գիծը՝ պաշտոնապես պետականության լուծարումը, որն, իհարկե, կարվի՝ հանուն «ինքնիշխանության» ու «անկախության»:

Ստեփան Դանիելյան

.