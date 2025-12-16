Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.12.2025
 
ՆԱՏՕ-ին ՈՒկրաինայի չանդամակցելու վերաբերյալ իրավաբանորեն պարտավորեցնող փաստաթուղթը կարգավորման շուրջ բանակցությունների անկյունաքարն է՝ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Այս հարցը անկյունաքարային է և հատուկ քննարկման է արժանի՝ համեմատած մյուսների հետ։ Հենց սա է բանակցային գործընթացի էությունը, և ես կցանկանայի ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ մենք չենք ցանկանում այն անցկացնել բարձրախոսի ձևաչափով»,- ընդգծել է նա։               
 
Նորություններ » Պարզվում է՝ Հարկադիրում հաշվել չգիտեն

Պարզվում է՝ Հարկադիրում հաշվել չգիտեն

Պարզվում է՝ Հարկադիրում հաշվել չգիտեն
16.12.2025 | 19:35

Ուրեմն, Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում կա բաժին, որը մաթեմատիկական հաշվարկներով է զբաղված: Նկատեմ` խոսքը գնում է պարզ թվաբանության մասին: Առավելագույնը` անհրաժեշտ է տիրապետել թվերի բազմապատկման և բաժանման գործառույթներին: Մի խոսքով, Քոչարյան Ռոբերտի ասած «ուչաստկովու գործ է»: Եվ, ահա, Հարկադիրի հզորագույն ստորաբաժանումն իր ողջ մտավոր ռեսուրսներով շուրջ 15 օր չի կարողանում 4 պարզագույն թվաբանական գործողություն կատարել, նույնիսկ` կալկուլյատրով: Առկա են բոլոր անհրաժեշտ բազային տվյալները, պետք է կալկուլյատրով 1 բաժանում և 3 բազմապատկում կատարել: Ավելին` Հարկադիրի աշխատակիցը շահագրգիռ քաղաքացուց շուրջ 20 օր առաջ խնդրեց այդ հաշվարկի գրավոր տարբերակը, որպեսզի այն փոխանցի Հարկադիրի «հատուկ հաշվարկներով» զբաղվող բաժին:

Այսինքն, քացաքացին և´ հաշվում է, և´ հարկ է վճարում, իսկ Հարկադիրի աշխատակիցները և´ չեն հաշվում, և´ քաղաքացու հարկերի հաշվին, անգործության դիմաց աշխատավարձ և պարգևավճար են ստանում: Nikol Pashinyan / ՆիկոլՓաշինյանը ճիշտ է` ՀՀ հարկատուներն իրական հերոսներ են, քանզի իրենց քրտինքով, բառի բուն իմաստով, պահում են պայմանական թորոսյանարմեններից, կոնջորյանարմաններից և տարատեսակ միրզոյաններից կազմված համակարգը:

Վերջում ավելացնեմ. եթե խոսքը գնար շարքային քաղաքացուց գումար գանձելու մասին, ապա Հարկադիրին ոչ կալկուլյատր, ոչ էլ բազմապատկում և բաժանում պետք չէր գա: Շարքային քաղաքացուց սրանք գումարը գանձում են առանց հաշվարկի` «ինքնաշխատ եղանակով»: Իսկ կալկուլյատրը, հաշվարկ կատարող Հատուկ բաժինը, բազմապատկման և բաժանման փորձագետները սրանց անհրաժեշտ են բացառապես այն դեպքերում, երբ պահանջատերը շարքային քաղաքացի է, պարտապանը` պետությունը:

Նկարում` ՀՀ Գլխավոր հարկադիր կատարող Ամիրխանյան Սիրոն (ձախից ծայրինը) և մնացածներն, ամենայն հավանականությամբ, բազմապատկում են և բաժանում:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 151

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Մենք, շատ թե քիչ տանելի ապագա ունենալու համար, պետք է աշխատենք բազմակողմանիորեն հասկանալ հզորների ու թույլերի հարաբերությունների անատոմիան։
Բնականաբար, եթե ուժեղների ու թույլերի հարաբերությունների հետ առնչված երկրորդական հանգամանքները դնենք մի կողմ, ապա այդ հարաբերությունների կայուն ու երկուստեք իմաստալից լինելու համար, ընդհանուր առմամբ, պետք է հավասարակշռություն լինի, մի կողմից, ուժեղի համար թույլի օգտակարության և, մյուս կողմից էլ, թույլի համար ուժեղի կողմից պաշտպանվածության միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բարի եղիր քանդակել էն, ինչի շնորհիվ նա մնացել է մարդկանց հիշողության մեջ
Բարի եղիր քանդակել էն, ինչի շնորհիվ նա մնացել է մարդկանց հիշողության մեջ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.