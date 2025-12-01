Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՆԱՏՕ-ին ՈՒկրաինայի չանդամակցելու վերաբերյալ իրավաբանորեն պարտավորեցնող փաստաթուղթը կարգավորման շուրջ բանակցությունների անկյունաքարն է՝ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Այս հարցը անկյունաքարային է և հատուկ քննարկման է արժանի՝ համեմատած մյուսների հետ։ Հենց սա է բանակցային գործընթացի էությունը, և ես կցանկանայի ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ մենք չենք ցանկանում այն անցկացնել բարձրախոսի ձևաչափով»,- ընդգծել է նա։               
 
Օրհնության պայմանները

16.12.2025 | 21:59
Դեկտեմբերի 17
Հիսու՛ս, սիրում ենք Քեզ:
Տեսնում ենք, որ ամեն
ինչծրագրված է Քո կողմից և հրճվում ենք,, որ կարող
ենք տեսնել ու հասկանալ այս իրողությունը:
Դուք իրոք ուրախ եղեք այն բանի համար, որ Իմ բաժինն եք: Սքանչելի ու բազմաթիվ առանձնաշնորհներ ունեն Իմ թագավորության անդամները: Եթե Ես ասացի Իմ Հոր մասին, որ «Նա Իր արեգակը ծագեցնում է չարերի ու բարիների վրա և անձրև է թափում արդարների ու մեղավորների վրա», պետք է հասկանալ, որ խոսքը վերաբերում է նյութական ու աշխարհային օրհնություններին:
Չեմ ուզում ասել, որ հավատացողն ու անհավատը նույն վերաբերմունքին կարող են արժանանալ: Այդ պարզապես հնարավոր չէ. այո, կարող եմ անձրև, դրամ ու աշխարհային բարիքներ` երկու կողմին էլ հավասարապես բաշխել, բայց թագավորության օրհնությունը հավասարապես տալը` անհնար է:
Սրանց շնորհումը մեծապես կախված է որոշակի պայմաններից: Իմ հետևորդները երբեմն չեն հասկանում այս պարզ իրողությունը, բայց այս կարելի է հասկանալ, եթե հիշեն Իմ վերջին պատգամը, որ հաջորդեց այս խոսքին.
«ՈՒստի կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր Երկնավոր Հայրն է կատարյալ»:
Ձեր սերն ու հասկացողությունը, ձեր մտածումներն ու վերաբերմունքը ամենքի վրա հավասարապես բաշխելն իրոք անհնար կլինի:
Բայց աշխարհային բարիքները հավասարապես բաշխել կարող եք նաև դուք, ինչպես Իմ Հայրն է անում:
Ամեն ինչ պետք է անեք սիրով ու ճշմարտության հոգով:
.