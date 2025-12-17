Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.12.2025
 
ՆԱՏՕ-ին ՈՒկրաինայի չանդամակցելու վերաբերյալ իրավաբանորեն պարտավորեցնող փաստաթուղթը կարգավորման շուրջ բանակցությունների անկյունաքարն է՝ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Այս հարցը անկյունաքարային է և հատուկ քննարկման է արժանի՝ համեմատած մյուսների հետ։ Հենց սա է բանակցային գործընթացի էությունը, և ես կցանկանայի ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ մենք չենք ցանկանում այն անցկացնել բարձրախոսի ձևաչափով»,- ընդգծել է նա։               
 
Նորություններ » Միաբանվենք, սիրելի՛ հայորդիներ, հայրենիք ու պետություն ենք կորցնում

Միաբանվենք, սիրելի՛ հայորդիներ, հայրենիք ու պետություն ենք կորցնում

Միաբանվենք, սիրելի՛ հայորդիներ, հայրենիք ու պետություն ենք կորցնում
17.12.2025 | 10:47

Մեր ժողովուրդը ցավազրկման կարիք ունի։

ՈՒժեղ և տեւական ցավից էլ է բթանում մարդու մարմինը, բայց մարդը միայն մարմին չէ, նա Հոգի ու Ոգի էլ ունի,

բա դրանց ի՞նչ ենք պատասխանելու։

Մեր ժողովուրդը հիվանդագին մի թմբիրի մեջ է, սա ևս հատուկ գործողություն է մեր դեմ, սա ռազմավարական ներխուժում է մեր ժողովրդի հոգեբանության մեջ,

սա կոչվում է հոգեբանական զենք- ԶԱՆԳԱՎԾԱՅԻՆ ՀԻՊՆՈՍ։

Ես այսքան տարի է՝գրում եմ և զգուշացնում, սթափության կոչ եմ անում, կան մարդիկ, որ ծաղրում են ինձ, թե ի՜նչ միամիտ մոլորություն է- հիպնոսը։

Ժողովուրդն ասում է՝ վերքը տիրոջն է ցավ պատճառում, և այս վերքը բոլորինս է ու ամեն մեկինս։

Ելքը մեկն է՝ անտեսենք «հներին ու նորերին», գցենք դրանց քաղաքական աղբարկղը։

Եվ խիղճն ու ձեռքերը մաքուր, հայրենիքի և պետության շահերով մտահոգ, քաղաքական ճիշտ ուղիով առաջնորդող գաղափարական մարդկանց բերենք երկիրը կառավարելու։

Հավատացնում եմ, կա՛ն Հայաստանում և աշխարհում հայրենասեր ու անբասիր էությամբ ու վարքով հայորդիներ։

Միաբանվե՛ք, սիրելի հայորդիներ, Հայրենիք ու պետություն ենք կորցնում։

Սերունդները մեզ չեն ների մեր ծույլ անտարբերության համար։

Պատմությունը նույնպես դաժանորեն պատժել գիտի։

Զգո՛ն լինենք, որ մեր դաժան պատմությունը մենք ինքներս չկրկնենք։

Մարի ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ-ԽԱՆՋՅԱՆ

Գրող, հրապարակախոս

16․12․2025թ․

Դիտվել է՝ 148

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Մենք, շատ թե քիչ տանելի ապագա ունենալու համար, պետք է աշխատենք բազմակողմանիորեն հասկանալ հզորների ու թույլերի հարաբերությունների անատոմիան։
Բնականաբար, եթե ուժեղների ու թույլերի հարաբերությունների հետ առնչված երկրորդական հանգամանքները դնենք մի կողմ, ապա այդ հարաբերությունների կայուն ու երկուստեք իմաստալից լինելու համար, ընդհանուր առմամբ, պետք է հավասարակշռություն լինի, մի կողմից, ուժեղի համար թույլի օգտակարության և, մյուս կողմից էլ, թույլի համար ուժեղի կողմից պաշտպանվածության միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բարի եղիր քանդակել էն, ինչի շնորհիվ նա մնացել է մարդկանց հիշողության մեջ
Բարի եղիր քանդակել էն, ինչի շնորհիվ նա մնացել է մարդկանց հիշողության մեջ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.