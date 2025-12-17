Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.12.2025
 
ՆԱՏՕ-ին ՈՒկրաինայի չանդամակցելու վերաբերյալ իրավաբանորեն պարտավորեցնող փաստաթուղթը կարգավորման շուրջ բանակցությունների անկյունաքարն է՝ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Այս հարցը անկյունաքարային է և հատուկ քննարկման է արժանի՝ համեմատած մյուսների հետ։ Հենց սա է բանակցային գործընթացի էությունը, և ես կցանկանայի ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ մենք չենք ցանկանում այն անցկացնել բարձրախոսի ձևաչափով»,- ընդգծել է նա։               
 
Նորություններ » Պաշտպանեք ինքներդ ձեզ, ձեր ապրածը, ձեր հողն ու այն իրականությունը, որի մասնիկն եք եղել

Պաշտպանեք ինքներդ ձեզ, ձեր ապրածը, ձեր հողն ու այն իրականությունը, որի մասնիկն եք եղել

Պաշտպանեք ինքներդ ձեզ, ձեր ապրածը, ձեր հողն ու այն իրականությունը, որի մասնիկն եք եղել
17.12.2025 | 11:41

Արցախյան մի քանի տասնյակ ՀԿ-ներ, իրավապաշտպաններ գրավոր խնդրագրով դիմել են Կաթողիկոսին` Արցախի թեմի առաջնորդի փոփոխություն անելու և տիրադավին իր կարգավիճակից զրկելու համար:

Ինքս կարևորելով այս գործընթացը, դեռևս թեմի առաջնորդի կարգավիճակ ունեցողի արարքների առնչությամբ իմ կոշտ դիրքորոշումն արտահայտել եմ:

Սակայն այս համատեքստում նաև այլ դիտարկում ունեմ: Հայաստանյան իշխանությունն իր անթույլատրելի վարքով ու քաղաքականությամբ անընդհատ վիրավորանքներ ու հարվածներ է հասցնում Արցախին և Արցախը պաշտպանած մեր նվիրյալներին:

Շատ արցախցիներ, գործիչներ կամ պարզապես իրենց հողը հարգող մարդիկ տարբեր ձևով արձագանքում են, սակայն ոմանք էլ, ովքեր Արցախում տարբեր կարգավիճակներ են ունեցել, տարբեր փուլերում ակտիվ կեցվածք ցուցաբերել, կամ լռում են, կամ որ ավելի վտանգավոր է` «տակից» մասնակից են դառնում հակաարցախյան դրսևորումներին:

Նիկոլը հայտարարում է, որ Արցախի էջը փակված է, Արցախ վերադարձ չկա, անարգում հայրենիքի նվիրյալների առաքելությունը, սակայն ոմանք միայն սեփական կաշվի և անձնական բարեկեցության մասին են մտածում ու իրենց կեցվածքով մեծագույն ծառայություն մատուցում փաշինյանական կառավարությանը:

Ձեզ ոչ մեկը չի ասում, որ այս կամ այն ուժին հարեք կամ միացեք: Պաշտպանեք ինքներդ ձեզ, ձեր ապրածը, ձեր հողն ու այն իրականությունը, որի մասնիկն եք եղել, հակառակ դեպքում ստացվում է, որ Արցախը ձեզ համար զուտ տարածք էր, բիզնես կամ զվարճանքի վայր, իսկ դուք էլ՝ արժեզուրկ և գաղափար ուրացած անձինք:

Տիգրան ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 117

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Մենք, շատ թե քիչ տանելի ապագա ունենալու համար, պետք է աշխատենք բազմակողմանիորեն հասկանալ հզորների ու թույլերի հարաբերությունների անատոմիան։
Բնականաբար, եթե ուժեղների ու թույլերի հարաբերությունների հետ առնչված երկրորդական հանգամանքները դնենք մի կողմ, ապա այդ հարաբերությունների կայուն ու երկուստեք իմաստալից լինելու համար, ընդհանուր առմամբ, պետք է հավասարակշռություն լինի, մի կողմից, ուժեղի համար թույլի օգտակարության և, մյուս կողմից էլ, թույլի համար ուժեղի կողմից պաշտպանվածության միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բարի եղիր քանդակել էն, ինչի շնորհիվ նա մնացել է մարդկանց հիշողության մեջ
Բարի եղիր քանդակել էն, ինչի շնորհիվ նա մնացել է մարդկանց հիշողության մեջ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.