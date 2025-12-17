Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.12.2025
 
ՆԱՏՕ-ին ՈՒկրաինայի չանդամակցելու վերաբերյալ իրավաբանորեն պարտավորեցնող փաստաթուղթը կարգավորման շուրջ բանակցությունների անկյունաքարն է՝ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Այս հարցը անկյունաքարային է և հատուկ քննարկման է արժանի՝ համեմատած մյուսների հետ։ Հենց սա է բանակցային գործընթացի էությունը, և ես կցանկանայի ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ մենք չենք ցանկանում այն անցկացնել բարձրախոսի ձևաչափով»,- ընդգծել է նա։               
 
Ինչու քննադատության թիրախ դարձավ հենց քանդակագործը

17.12.2025 | 12:21

Գիտեմ, շատերը կարող են ինձ քարկոծել, բայց ուզում եմ խոսել մեր հանրաճանաչ արձանի շուրջ ծավալված աղմկահարույց քննարկումների մասին։

Ինքս էլ չեմ սիրել այն, դա անկեղծ է։ Բայց ինձ համար անհասկանալի է՝ ինչու քննադատության թիրախը դարձավ հենց քանդակագործը։

Արվեստագետը ազատ է իր մտքում, իր երևակայությունում, իր ձեռքում՝ ինչպես թռչունը, որ փնտրում է երկինք։ Նա ստեղծում է՝ ինչպես ինքն է տեսնում աշխարհը, առանց երաշխիքների, որ բոլորին այն նույն կերպ դուր գա։

Եթե արձանը ցավ կամ տարակուսանք է առաջացրել, պատասխանատվությունը պատկանում է նրան, ով այն տեղադրել է, ով որոշել է ցուցադրել այն հանրության առաջ։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

