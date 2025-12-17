Երբ եվրապաշտոնյաներն օգնությունից են խոսում, ես ակամա մտաբերում եմ «Վեոլիա ջուր»-ը

Երբ խոսում է Կայա Կալլասը, Շառլ Միշելը և մնացածը, ես միանգամից մտաբերում եմ ... «Վեոլիա ջուր» չգիտեմինչը:
Մի քանի օր առաջ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը հայտարարեց, որ «Հայաստանն օգնություն է խնդրել արտաքին ազդեցության դեմ պայքարում»: Եվ խոստացավ, որ «իրենք կօգնեն» Հայաստանին: Բա ինչպե՞ս չհիշել «Վեոլիային»:
Ուրեմն, 2023թ օգոստոսի 11-ին «Վեոլիա Ջուր» չգիտեմինչի տնօրենը Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի հետ քննարկեցին «ոլորտի մարտահրավերներն ու Հայաստանի իշխանությունների հետ միասին դրանց արձագանքելու միջոցները» և, ըստ այդմ, Ֆրանսիան հաստատեց «Վեոլիա»-ի՝ Հայաստանում ֆրանսիական առաջատար ներդրողի կարգավիճակը, դրանից բխող հետևանքներով:
Կարծում եմ` բոլորդ գիտեք, թե ինչպես է մեր երկրում իրեն դրսևորում «Վեոլիա ջուր» չգիտեմինչը: Եվ, եթե սրանք չեն կարողանում 29.743 քառ. կմ. տարածքում անգամ ջրի հարց լուծել, ապա ինչպե՞ս են պատկերացնում «արտաքին ազդեցության դեմ պայքարը»:
Կներեք, սակայն, երբ եվրոպաշտոնյաներն օգնությունից են խոսում, ես ակամա մտաբերում եմ «Վեոլիա ջուր»-ը և ցանկանում եմ գոռալ, որ մեզ ձեր օգնությունը (ջուրը) պետք չէ:
Կարեն Հեքիմյան