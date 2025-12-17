Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.12.2025
 
ՆԱՏՕ-ին ՈՒկրաինայի չանդամակցելու վերաբերյալ իրավաբանորեն պարտավորեցնող փաստաթուղթը կարգավորման շուրջ բանակցությունների անկյունաքարն է՝ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Այս հարցը անկյունաքարային է և հատուկ քննարկման է արժանի՝ համեմատած մյուսների հետ։ Հենց սա է բանակցային գործընթացի էությունը, և ես կցանկանայի ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ մենք չենք ցանկանում այն անցկացնել բարձրախոսի ձևաչափով»,- ընդգծել է նա։               
 
Նորություններ » Երբ եվրապաշտոնյաներն օգնությունից են խոսում, ես ակամա մտաբերում եմ «Վեոլիա ջուր»-ը

Երբ եվրապաշտոնյաներն օգնությունից են խոսում, ես ակամա մտաբերում եմ «Վեոլիա ջուր»-ը

Երբ եվրապաշտոնյաներն օգնությունից են խոսում, ես ակամա մտաբերում եմ «Վեոլիա ջուր»-ը
17.12.2025 | 13:16

Երբ խոսում է Կայա Կալլասը, Շառլ Միշելը և մնացածը, ես միանգամից մտաբերում եմ ... «Վեոլիա ջուր» չգիտեմինչը:

Մի քանի օր առաջ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը հայտարարեց, որ «Հայաստանն օգնություն է խնդրել արտաքին ազդեցության դեմ պայքարում»: Եվ խոստացավ, որ «իրենք կօգնեն» Հայաստանին: Բա ինչպե՞ս չհիշել «Վեոլիային»:

Ուրեմն, 2023թ օգոստոսի 11-ին «Վեոլիա Ջուր» չգիտեմինչի տնօրենը Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի հետ քննարկեցին «ոլորտի մարտահրավերներն ու Հայաստանի իշխանությունների հետ միասին դրանց արձագանքելու միջոցները» և, ըստ այդմ, Ֆրանսիան հաստատեց «Վեոլիա»-ի՝ Հայաստանում ֆրանսիական առաջատար ներդրողի կարգավիճակը, դրանից բխող հետևանքներով:

Կարծում եմ` բոլորդ գիտեք, թե ինչպես է մեր երկրում իրեն դրսևորում «Վեոլիա ջուր» չգիտեմինչը: Եվ, եթե սրանք չեն կարողանում 29.743 քառ. կմ. տարածքում անգամ ջրի հարց լուծել, ապա ինչպե՞ս են պատկերացնում «արտաքին ազդեցության դեմ պայքարը»:

Կներեք, սակայն, երբ եվրոպաշտոնյաներն օգնությունից են խոսում, ես ակամա մտաբերում եմ «Վեոլիա ջուր»-ը և ցանկանում եմ գոռալ, որ մեզ ձեր օգնությունը (ջուրը) պետք չէ:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 106

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Մենք, շատ թե քիչ տանելի ապագա ունենալու համար, պետք է աշխատենք բազմակողմանիորեն հասկանալ հզորների ու թույլերի հարաբերությունների անատոմիան։
Բնականաբար, եթե ուժեղների ու թույլերի հարաբերությունների հետ առնչված երկրորդական հանգամանքները դնենք մի կողմ, ապա այդ հարաբերությունների կայուն ու երկուստեք իմաստալից լինելու համար, ընդհանուր առմամբ, պետք է հավասարակշռություն լինի, մի կողմից, ուժեղի համար թույլի օգտակարության և, մյուս կողմից էլ, թույլի համար ուժեղի կողմից պաշտպանվածության միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բարի եղիր քանդակել էն, ինչի շնորհիվ նա մնացել է մարդկանց հիշողության մեջ
Բարի եղիր քանդակել էն, ինչի շնորհիվ նա մնացել է մարդկանց հիշողության մեջ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.