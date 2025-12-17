Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՆԱՏՕ-ին ՈՒկրաինայի չանդամակցելու վերաբերյալ իրավաբանորեն պարտավորեցնող փաստաթուղթը կարգավորման շուրջ բանակցությունների անկյունաքարն է՝ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Այս հարցը անկյունաքարային է և հատուկ քննարկման է արժանի՝ համեմատած մյուսների հետ։ Հենց սա է բանակցային գործընթացի էությունը, և ես կցանկանայի ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ մենք չենք ցանկանում այն անցկացնել բարձրախոսի ձևաչափով»,- ընդգծել է նա։               
 
Նրանք էլ գնացել են իրենց ծնողների նոտագրված հետքերով

17.12.2025

Երևի մենք ծնվել ու ապրում ենք Երկրի վրա, որպեսզի զգանք նույն իրադարձություններն ու քայլենք նույն հետագծերով, ինչը մեր ծնողներն են զգացել ու քայլել՝ նույն հաջորդականությամբ, նույն ձևով սայթաքենք՝ նու՜յն տեղերում:

Բայց ամենավատն այն է, երբ տեսնում ես, որ դու էլ նույնքան միամիտ ու մաքուր ես ոհմակների դեմ, նույնքան ազնիվ ու անզոր, որքան իրենք էին, և՝ ինչում մեղադրու՜մ էիր իրենց:

Չէ՞ որ նրանք էլ առաջին անգամ էին ապրում երկրի վրա, նրանք էլ գնացել են իրենց ծնողների նոտագրված հետքերով:

Սուսաննա Բաբաջանյան

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Մենք, շատ թե քիչ տանելի ապագա ունենալու համար, պետք է աշխատենք բազմակողմանիորեն հասկանալ հզորների ու թույլերի հարաբերությունների անատոմիան։
Բնականաբար, եթե ուժեղների ու թույլերի հարաբերությունների հետ առնչված երկրորդական հանգամանքները դնենք մի կողմ, ապա այդ հարաբերությունների կայուն ու երկուստեք իմաստալից լինելու համար, ընդհանուր առմամբ, պետք է հավասարակշռություն լինի, մի կողմից, ուժեղի համար թույլի օգտակարության և, մյուս կողմից էլ, թույլի համար ուժեղի կողմից պաշտպանվածության միջև...

Ամեն ինչ իր տեղն ունի, ու էս արձանն իր տեղում չի
Ամեն ինչ իր տեղն ունի, ու էս արձանն իր տեղում չի

XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»

Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
