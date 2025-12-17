Հրաշքներ տեսեք
17.12.2025 | 21:59
Ձեր մտածումների ճանապարհը թող երկարի ու հասնի Իմ Թագավորության սրտին: Այնտեղ Իմ շտեմարանների անբավ հարստությունները տեսեք և ունենալու պարզ ցանկությամբ ձեռք դրեք դրանց վրա:
Հրաշալի բաներ տեսեք. սքանչելի բաներ խնդրեք, հիասքանչ բաներ վերցրեք ձեզ հետ: Մի մոռացեք, որ այս գեղեցիկ հողագունդը, որի վրա ապրում եք դուք, լինելուց, գոյանալուց առաջ, սոսկ մի մտածում էր Աստծո մտքում:
Պատկերացրեք` ինչպես ձեր մտքի մի անկյունը կարող է աճել ու վերածվել Տիրոջ դրախտի, Բեթանիա Տանը, ուր կարող եմ գալ ու Ինձ հետ բերել աղքատներին ու Իմ բարեկամներին` զրուցելու ու հանգստանալու համար հարկավոր միջավայր:
