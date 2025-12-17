Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՆԱՏՕ-ին ՈՒկրաինայի չանդամակցելու վերաբերյալ իրավաբանորեն պարտավորեցնող փաստաթուղթը կարգավորման շուրջ բանակցությունների անկյունաքարն է՝ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Այս հարցը անկյունաքարային է և հատուկ քննարկման է արժանի՝ համեմատած մյուսների հետ։ Հենց սա է բանակցային գործընթացի էությունը, և ես կցանկանայի ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ մենք չենք ցանկանում այն անցկացնել բարձրախոսի ձևաչափով»,- ընդգծել է նա։               
 
17.12.2025
Տե՛ր իմ Աստված,
լույսը բացվեց Քո հրամանով,
և արեգակը ծագեց Քո ողորմությամբ։
Օրհնյալ ես Դու, Տե՛ր,
որգիշերվա խավարից հանում ես լույսը և հոգու տագնապից՝ խաղաղությունը։
Տե՛ր,
Դու երբեք չես ուշանում,
և Քո ժամանակը չի շեղվում ճշմարտությունից։
Մարդկային մեր սիրտը հաճախ շտապում է։
Բայց երբ մեր սիրտը անհանգստանա ապագայից, հիշեցրու մեզ Քո հավիտենական ներկայությունը։
Երբ մեր մտքերը ծանրանան հոգսերով,
թող Քո խաղաղությունը պարուրի մեզ։
Դու ես իմ ուժը, իմ խաղաղությունը
և իմ փրկությունը և օրհնյալ է Քո սուրբ անունը այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն»
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
