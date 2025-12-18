Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.12.2025
 
ՆԱՏՕ-ին ՈՒկրաինայի չանդամակցելու վերաբերյալ իրավաբանորեն պարտավորեցնող փաստաթուղթը կարգավորման շուրջ բանակցությունների անկյունաքարն է՝ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Այս հարցը անկյունաքարային է և հատուկ քննարկման է արժանի՝ համեմատած մյուսների հետ։ Հենց սա է բանակցային գործընթացի էությունը, և ես կցանկանայի ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ մենք չենք ցանկանում այն անցկացնել բարձրախոսի ձևաչափով»,- ընդգծել է նա։               
 
Մայր Աթոռը հրատապ պաշտպանելու հարցում լռությունը կամ հապաղումը լինելու է մեղսակցությանը հավասարարժեք վարքագիծ

17.12.2025 | 21:40

Վաղը, Ն. Փաշինյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և 10 հերձվածող ու ազգուրաց եպիսկոպոսների անմիջական մասնակցությամբ, նախապատրաստվում է աղանդավորական խաժամուժի գրոհ Ս. Էջմիածնի վրա։

Այսօր բոլոր քաղաքական ուժերը, առաջին դեմքերի և իրենց վարչությունների մակարդակով, պարտավոր են հստակ և աներկբա դիրքորոշում հայտնել քաղաքացիական բախումներ հրահրելու նպատակով իրականացվող հակասահմանադրական, հակապետական, հակաեկեղեցական ու հակահայկական այդ գործողության նկատմամբ, ինչպես նաև տեղեկացնել իրենց առարկայական քայլերի մասին։

Մայր Աթոռը հրատապ պաշտպանելու հարցում լռությունը կամ հապաղումը լինելու է մեղսակցությանը հավասարարժեք վարքագիծ։ Հնարավոր ծանր հետևանքների համար պատասխանատվությունը մասամբ ընկնելու է անգործություն ու կրավորական դիրք ընտրած ընդդիմադիր ուժերի վրա։

«Հագեք Աստծու ամբողջ սպառազինությունը, որպեսզի կարողանաք հաստատորեն հակառակ կանգնել սատանայի բոլոր հնարքներին» (Եփեսաց., 6:11)։

Արմեն Այվազյան

Տարածաշրջանային

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Հզորներ և թույլեր. հարաբերությունների անատոմիա

Մենք, շատ թե քիչ տանելի ապագա ունենալու համար, պետք է աշխատենք բազմակողմանիորեն հասկանալ հզորների ու թույլերի հարաբերությունների անատոմիան։
Բնականաբար, եթե ուժեղների ու թույլերի հարաբերությունների հետ առնչված երկրորդական հանգամանքները դնենք մի կողմ, ապա այդ հարաբերությունների կայուն ու երկուստեք իմաստալից լինելու համար, ընդհանուր առմամբ, պետք է հավասարակշռություն լինի, մի կողմից, ուժեղի համար թույլի օգտակարության և, մյուս կողմից էլ, թույլի համար ուժեղի կողմից պաշտպանվածության միջև...

Ամեն ինչ իր տեղն ունի, ու էս արձանն իր տեղում չի
Ամեն ինչ իր տեղն ունի, ու էս արձանն իր տեղում չի

«Իրատես» թերթի արխիվից

XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
