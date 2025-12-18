Վաղը, Ն. Փաշինյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և 10 հերձվածող ու ազգուրաց եպիսկոպոսների անմիջական մասնակցությամբ, նախապատրաստվում է աղանդավորական խաժամուժի գրոհ Ս. Էջմիածնի վրա։
Այսօր բոլոր քաղաքական ուժերը, առաջին դեմքերի և իրենց վարչությունների մակարդակով, պարտավոր են հստակ և աներկբա դիրքորոշում հայտնել քաղաքացիական բախումներ հրահրելու նպատակով իրականացվող հակասահմանադրական, հակապետական, հակաեկեղեցական ու հակահայկական այդ գործողության նկատմամբ, ինչպես նաև տեղեկացնել իրենց առարկայական քայլերի մասին։
Մայր Աթոռը հրատապ պաշտպանելու հարցում լռությունը կամ հապաղումը լինելու է մեղսակցությանը հավասարարժեք վարքագիծ։ Հնարավոր ծանր հետևանքների համար պատասխանատվությունը մասամբ ընկնելու է անգործություն ու կրավորական դիրք ընտրած ընդդիմադիր ուժերի վրա։
«Հագեք Աստծու ամբողջ սպառազինությունը, որպեսզի կարողանաք հաստատորեն հակառակ կանգնել սատանայի բոլոր հնարքներին» (Եփեսաց., 6:11)։
Արմեն Այվազյան