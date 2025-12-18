Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ 2025 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեկերինսկան կայցելի Հայաստան։ Նա հանդիպումներ կունենա ՀՀ իշխանությունների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրների դեսպանների հետ։               
 
Ինչպես Ժողովողն է ասում. «Եվ ոչ մի նոր բան չկայ արեգակի ներքոյ»

18.12.2025 | 11:18

Նիկոլը Գերմանիայում խոսել է հոգևորականների՝ քաղաքականությամբ զբաղվելու անթույլատրելիության մասին։

Վերջին անգամ Գերմանիայում նման մտքեր հնչել և իրականություն են դարձել Հիտլերի օրոք, ով կաթոլիկ և բողոքական հոգևորականներին համակենտրոնացման ճամբարներ էր նետում, խլում էր եկեղեցիների գույքը, ոմանց էլ սպանում էր։

Երբ նոր էր եկել իշխանության, Հիտլերը փորձում էր բողոքական տարբեր եկեղեցիներ միավորելով ստեղծել «Ռայխի եկեղեցի» անունով «պետականամետ» կառույց, նույնիսկ ուներ «բարենորոգումների» կողմնակիցների ձեռնասուն մի խումբ, որը սակայն այդպես էլ չկարողացավ ֆյուրերի ուզածին հասնել։

Եվս մի հետաքրքիր զուգահեռ. հոգևորականներին հետապնդելու գործիքներից մեկը այսպես կոչված «բարոյականության դատերն» էին, որոնց ընթացքում եկեղեցու սպասավորներին մեղադրում էին անբարոյական արարքների մեջ։

Ինչպես Ժողովողն է ասում. «Եվ ոչ մի նոր բան չկայ արեգակի ներքոյ»։

Կարեն ՎՐԹԱՆԵՍՅԱՆ

Հ.Գ.

Լուսանկարում Դահաու համակենտրոնացման ճամբարն է, որում «Քահանաների բառակ» (գերմաներեն՝ Pfarrerblock կամ Priesterblock) կոչվող առանձին մաս կար, հատուկ հոգևորականների համար։

