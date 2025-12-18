Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.12.2025
 
ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ 2025 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեկերինսկան կայցելի Հայաստան։ Նա հանդիպումներ կունենա ՀՀ իշխանությունների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրների դեսպանների հետ։               
 
Նորություններ » Դատապարտում եմ հեղափոխական ճանապարհով ցանկացած պարտադրանք Եկեղեցու կարգի և ավանդույթների դեմ

Դատապարտում եմ հեղափոխական ճանապարհով ցանկացած պարտադրանք Եկեղեցու կարգի և ավանդույթների դեմ

Դատապարտում եմ հեղափոխական ճանապարհով ցանկացած պարտադրանք Եկեղեցու կարգի և ավանդույթների դեմ
18.12.2025 | 11:51

Հեղափոխական ճանապարհով Հայոց Հայրապետին փոխելու կոչ անող եկեղեցականները ցավոք սրտի չե՛ն գիտակցում, թե ինչ են անում։

Հեղափոխական ճանապարհով Հայոց Հայրապետին փոխել, կնշանակի ճանապարհ բացել Հայոց մեջ մի նոր բողոքականության ծնունդի, որտեղ երկրի այդ պահի քաղաքական առաջնորդը հանգիստ կարող է ինքն իրեն հռչակել Եկեղեցու գլուխ, ինչպես եղավ Անգլիայում և քանդել Հայոց դարավոր ավանդույթը, քրիստոնեական աշխարհում առաջնեկը լինելու մեր օրինավոր տեղը զիջելով...

Հեղափոխական ճանապարհով Հայոց Հայրապետին փոխել, նշանակում է ճանապարհ բացել Հայաստանի մեջ վխտացող աղանդավորական շարժումներին է՛լ ավելի բազմամարդ բողոքի ակցիաներ կազմակերպելով սեփական առաջնորդներին բազմեցնել Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի հայրապետական գահին։

Եթե Եկեղեցու նվիրապետության դեմ ապստամբած 10+ հոգևորական կարող է Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին ստիպել հեռանալ, ապա ինչո՞ւ նույնը չեն կարող անել 100 հազարավոր աղանդավորականներ։

Մտածե՛ք, թե ում եք ծառայում, մտածե՛ք, թե ձեր ձեռքերով և ձեր բերաններով ով կամ ովքեր են գործում։

Այս արշավն հենց սկզբից էլ անհատի դեմ չէր և չէր էլ կարող լինել։ Այս արշավը մեր անդրանիկ Եկեղեցու բազմադարյա ավանդույթների դեմ է։

Աշխարհում բոլոր չարագործությունները գործվել են բարին գործելու անվան ներքո։

Եվային արգելված պտուղը չարը մատուցեց բարի նպատակի անվան տակ:

Ինչո՞ւ դարձաք պառակտման և բանսարկության գործիք...

Ես աջակցում եմ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին/ Mother See of Holy Etchmiadzinին և նրա օրինավոր գահակալին, դատապարտելով հեղափոխական ճանապարհով ցանկացած պարտադրանք Եկեղեցու կարգի և ավանդույթների դեմ։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 101

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒղի, որի հիշատակը վառ կմնա ոմանց սրտերում

ՈՒղի, որի հիշատակը վառ կմնա ոմանց սրտերում

Դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ ՌԴ-ի և Իրանի Իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարների համատեղ մամուլի կոնֆերանսը:
Արաքչին, իմպերատիվ շեշտադրմամբ հայտարարեց, որ Հարավային Կովկասում ոչ մի խնդիր չի կարող լուծվել տարածաշրջանից դուրս գտնվող որևէ պետության միջամտությամբ ու ցանկությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամեն ինչ իր տեղն ունի, ու էս արձանն իր տեղում չի
Ամեն ինչ իր տեղն ունի, ու էս արձանն իր տեղում չի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.