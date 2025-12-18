Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ 2025 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեկերինսկան կայցելի Հայաստան։ Նա հանդիպումներ կունենա ՀՀ իշխանությունների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրների դեսպանների հետ։               
 
18.12.2025 | 13:03

Յոթ տարում պետական դավաճան նիկոլը կառուցեց.

Նոր ատոմակայան, Աջափնյակի մետրոն, Ակադեմիական քաղաք, չոր նավահանգիստ Գյումրիում, բացեց հեռուստացույցի գործարան, Սեպուհ ավտոմեքենաների գործարանը, հայկական անօդաչու թռչող սարքերի գործարան, նույնիսկ ասացին ինքնաթիռ ու տիեզերանավ ենք արտադրելու ու այսպես շարան-շարան բազմաթիվ ստեր...

Իսկ իրականում վերը թվարկածից ոչ մեկն իրականում չկա ու չի լինի, փոխարենը կա 14 միլիարդ արտաքին պարտք, քայքայված բանակ ու տնտեսություն, աղքատության աննախադեպ աճ, հասարակության պառակտում, պետականության կորստի իրական վտանգ։

Միակ բանը, որ կարողանում են անել, պարգևավճար ստանան, նոր գերթակարժեք մեքենաներ գնեն, բնակարաններ ու առանձնատներ գնեն ու պետության հաշվին զվռնեն աշխարհով մեկ, հա մեկ էլ հին ասֆալտը քերեն, վրան մի շերտ քաշեն ու գույնզգույն գծեր քաշեն ու զմբուշկեքին խաբեն։

Տիգրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ ՌԴ-ի և Իրանի Իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարների համատեղ մամուլի կոնֆերանսը:
Արաքչին, իմպերատիվ շեշտադրմամբ հայտարարեց, որ Հարավային Կովկասում ոչ մի խնդիր չի կարող լուծվել տարածաշրջանից դուրս գտնվող որևէ պետության միջամտությամբ ու ցանկությամբ...

