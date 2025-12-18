Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, թե «հաջորդ տարեսկզբից Հայաստանի ուղղությամբ կձեռնարկենք որոշ խորհրդանշական քայլեր»։
ՈՒրեմն 2022 թվականից սկսած Թուրքիան պատրաստակամություն էր հայտնել ՀՀ–Թուրքիա սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար ու մի ամբողջ 4 տարի ո՛չ մի առաջընթաց։
ՈՒ հանկարծ 2026 թվականի հունվարին որոշում է «խորհրդանշական քայլեր ձեռնարկել»։ Իսկ ինչո՞ւ է հենց այս ժամանակը ընտրվել․․․ Դե արդեն դպրոցականն էլ գիտի․ «Նիկոլի նախընտրական դիրքերն ամրացնելու համար»։
Առանց Նիկոլի Էրդողանն ու Ալիևը չեն կարող պատկերացնել Հայաստանի ուղղությամբ իրենց ռազմավարության հաջող իրացումը, ուստի մինչև հուլիս ամիսը ամեն ինչ կանեն, որպեսզի Նիկոլի ձեռքում լինեն խաղաթղթեր։
Դե ո՛չ ոք չի ասի, որ սա հիբրիդային հարձակում է ՀՀ քաղաքացիների դեմ։ Ի դեպ, բացատրեմ, թե հիբրիդային հարձակում ասվածը որտեղից է եկել։
Ժամանակին Ջոզեֆ Նայի մասնակցությամբ ԱՄՆ-ը կազմակերպում է լսումներ, որտեղ քննարկվում էին Քրիստոֆեր ՈՒալքերի և Ջեսսիկա Լյուդվիգի հոդվածի «սուր ուժ» (sharp power)-ի մասին հոդված-զեկույցը։ Այն ներառում էր Չինաստանի և Ռուսաստանի կողմից Ժողովրդավարական երկրների նկատմամբ մանիպուլյացիոն տեխնոլոգիաներ կիրառելու միջոցով քայքայիչ գործունեության մասին թեզ։
Հիմա՝ Թուրքիայի կողմից այս գործողությունները անխոս ՀՀ ժողովրդի նկատմամբ «սուր ուժ»-ի կիրառման դեպք են՝ մանիպուլացնելով հասարակությանը, բերել այնպիսի տպավորություն, թե այլևս խաղաղություն է, երկիրը ծաղկելու է, և եթե այլ ուժեր գան իշխանության, ապա երկիրը նորից կգլորվի պատերազմի ու դիմակայության փուլ։
Սա քայքայիչ ազդեցություն կրող հնարք է, որն ուղիղ ազդեցությւն է թողնելու ընտրական պատկերի վրա։
Անխոս՝ այն հօգուտ օրվա իշխանությունների վերարտադրման է, հետևաբար դա չե՛ն որակի որպես հիբրիդային հարձակում, բայց այ օրինակ Միքայել սրբազանին, Սամվել Կարապետյանին բանտարկելու, Եկեղեցու և Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի դեմ իշխանության սկսած արշավի մասին կարծիք արտահայտելը միանգամից կորակվի որպես «հիբրիդային հարձակում»։
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ