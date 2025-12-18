Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ 2025 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեկերինսկան կայցելի Հայաստան։ Նա հանդիպումներ կունենա ՀՀ իշխանությունների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրների դեսպանների հետ։               
 
Նորություններ » Այլ տարբերակ Նիկոլը չունի ու ստիպված է օգտվել կրիմինալի ծառայություններից

Այլ տարբերակ Նիկոլը չունի ու ստիպված է օգտվել կրիմինալի ծառայություններից

Այլ տարբերակ Նիկոլը չունի ու ստիպված է օգտվել կրիմինալի ծառայություններից
18.12.2025 | 13:17

Քաղաքագիտությունը հուշում է, որ իշխանությունը կրիմինալի հետ սերտաճում է այն ժամանակ, երբ քաղաքական և իրավական գործիքակազմն ամբողջովին սպառված է: Սա իշխանության բարոյալքման և ապալեգիտիմացման վերջին փուլն է:

Այս առումով Նիկոլի վիճակը, իրոք, նախանձելի չէ: Պատկերացնու՞մ եք՝ ընդդիմախոսին լռեցնելու ինչքան փաստարկ չպետք է լինի, օրենքով գործելու ձև չլինի, իրավապահների միջոցով ներազդելու տարբերակ չլինի, որ գործարկվում է կրիմինալի ներուժը՝ փաստացի պետությունը վերածելով խուժանապետության:

Ինքնին, կրիմինալի հետ սերտաճելը դժվար թե Նիկոլի սրտով լիներ, որովհետև 2018-ի Նիկոլի հեղափոխության ամենաառաջին թիրախը քրեաօլիգարխիան էր, որը դեմոնտաժելու պահանջով էր ժողովուրդը ողողել փողոցներն ու իրենց ուսերի վրայով Նիկոլին իշխանության բերել:

Ստացվում է, որ այլ տարբերակ Նիկոլը չունի ու ստիպված է օգտվել կրիմինալի ծառայություններից: Իսկ, եթե ես ճիշտ չեմ ու Նիկոլն այլ տարբերակներ ունի, ապա խնդրեմ՝ թող իրավապահ ամբողջական լծակներին տիրապետող Նիկոլը բացահայտի իմ վրա տեղի ունեցած հարձակման իրական պատվիրատուին և շարժառիթը:

Միհրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ

