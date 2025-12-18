Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.12.2025
 
ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ 2025 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեկերինսկան կայցելի Հայաստան։ Նա հանդիպումներ կունենա ՀՀ իշխանությունների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրների դեսպանների հետ։               
 
Նորություններ » ՈՒղի, որի հիշատակը վառ կմնա ոմանց սրտերում

ՈՒղի, որի հիշատակը վառ կմնա ոմանց սրտերում

ՈՒղի, որի հիշատակը վառ կմնա ոմանց սրտերում
18.12.2025 | 13:32

3+3, որտեղ 1-ը մեծ է 5-ից

Դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ ՌԴ-ի և Իրանի Իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարների համատեղ մամուլի կոնֆերանսը:

Արաքչին, իմպերատիվ շեշտադրմամբ հայտարարեց, որ Հարավային Կովկասում ոչ մի խնդիր չի կարող լուծվել տարածաշրջանից դուրս գտնվող որևէ պետության

միջամտությամբ ու ցանկությամբ:

Կարծես թե ամեն ինչ ասվեց «Թրամպի ուղու» հետագա ճակատագրի մասին:

ՈՒղի, որի հիշատակը վառ կմնա ոմանց սրտերում։

Ժողովրդական իմաստնությունն ախր ասում է՝ ջուրը չտեսաած՝ մի բոբիկացիր:

Իսկ դուք՝ է՛լ երկարացնել «Թրամփի ուղին», է՛լ Մելանիա Թրամփի անվան պուրակ կառուցել, է՛լ չգիտեմ ինչ տուտուց բաներ կանխագծել:

... Իսկ 1-ը մեծ է 5-ից, որովհետև և՛ Թուրքիայում, և՛ Իրանում, իր հաշվեկշռում նստած ատոմակայաններ ունի․․․ (Այդ մասին շատ եմ ասել):

Դիվանագիտությունը փրփուրը չէ, որ հաճախ հրամցվում է...

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 115

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒղի, որի հիշատակը վառ կմնա ոմանց սրտերում

ՈՒղի, որի հիշատակը վառ կմնա ոմանց սրտերում

Դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ ՌԴ-ի և Իրանի Իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարների համատեղ մամուլի կոնֆերանսը:
Արաքչին, իմպերատիվ շեշտադրմամբ հայտարարեց, որ Հարավային Կովկասում ոչ մի խնդիր չի կարող լուծվել տարածաշրջանից դուրս գտնվող որևէ պետության միջամտությամբ ու ցանկությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամեն ինչ իր տեղն ունի, ու էս արձանն իր տեղում չի
Ամեն ինչ իր տեղն ունի, ու էս արձանն իր տեղում չի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.