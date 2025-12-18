Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.12.2025
 
ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ 2025 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեկերինսկան կայցելի Հայաստան։ Նա հանդիպումներ կունենա ՀՀ իշխանությունների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրների դեսպանների հետ։               
 
Նորություններ » Դավիթը՝ քավության նոխա՞զ

Դավիթը՝ քավության նոխա՞զ

Դավիթը՝ քավության նոխա՞զ
18.12.2025 | 14:05

Ըստ ԶԼՄ-ների և սոցցանցերի օգտատերերի՝ Շիրակի մարզպետ Դավիթ Առուշանյանը պաշտոնանկ է արվել՝ դեկտեմբերի 7-ին ուժայինների կողմից զավթված Գյումրիի Յոթ Վերք եկեղեցում Նիկոլի քիմքով շաբաշ-փարթին խայտառակելու՝ տեղում հակաեկեղեցական հոգևորական չգտնելու և համապատասխան քանակով մասովկա չապահովելու պատճառով։

Բնավ, Դավիթին պաշտպանելու նպատակ չունեմ։

Բայց խնդիրը ոչ այդքան Դավիթի վատ աշխատանքն էր, այլ Միքայել Սրբազանին բանտարկելուց հետո Նիկոլի Գյումրիում չընդունված լինելը։

Հավատացյալ գյումրեցին շատ լավ գիտի նաև աղանդավոր Նիկոլի իրական քաղաքականությունը ՀԱԵ-ի դեմ։

Գյումրեցին շատ լավ հասկանում է, որ խնդիրը ոչ թե կաթողիկոսն է, այլ աղանդավոր Նիկոլի ցանկությունը՝ որոշ սատանիստ դավաճանների միջոցով քանդել ՀԱԵ-ն։ Իսկական գյումրեցին ԵՐԲԵՔ իրեն թույլ չի տա դուրս գալ եկեղեցու դեմ և Դավիթը չէ, ո՛վ ուզում է լինի, գյումրեցին երբեք զավթված Յոթ Վերք չէր գա այդ օրը։

Ավելին, Նիկոլի կողմից գյումրեցիների նկատմամբ արհամարհական վերաբերմունքը՝ Գյումրու օրվա կապակցությամբ գյումրեցիներին չշնորհավորելը է՛լ ավելի մեծ զզվանք հարուցեցին բնակիչների մոտ աղանդավոր Նիկոլի նկատմամբ։

Ինչպես կասեն այս պարագայում՝ կեղտի հոտը Նիկոլի վրայից է գալիս, բայց ինքը , Դավիթի վրայից է «հոտ առնում»։

Ի դեպ, 7 տարում Դավիթը Շիրակի 5-րդ մարզպետն էր։ Ձեռնոցի պես մարզպետներին փոխող Նիկոլը դրանով նաև ցույց է տալիս իր անլուրջ վերաբերմունքը մեր մարզի նկատմամբ՝ ապացուցելով, որ իր դրած կադրերը ձախողված են կամ իր կապրիզները չեն կատարում։

Շատ անլուրջ է։

Գագիկ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ

Հ.Գ.

Հետաքրքիր է, յոթվերքյան շաբաշ-փարթին տապալելու համար պատժվողներ էլի կլինե՞ն, թե սատանիստ դդումն իր կադրերին ատամներով կպահի և Դավիթը կդառնա միակ քավության նոխազը։

Դիտվել է՝ 42

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒղի, որի հիշատակը վառ կմնա ոմանց սրտերում

ՈՒղի, որի հիշատակը վառ կմնա ոմանց սրտերում

Դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ ՌԴ-ի և Իրանի Իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարների համատեղ մամուլի կոնֆերանսը:
Արաքչին, իմպերատիվ շեշտադրմամբ հայտարարեց, որ Հարավային Կովկասում ոչ մի խնդիր չի կարող լուծվել տարածաշրջանից դուրս գտնվող որևէ պետության միջամտությամբ ու ցանկությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամեն ինչ իր տեղն ունի, ու էս արձանն իր տեղում չի
Ամեն ինչ իր տեղն ունի, ու էս արձանն իր տեղում չի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.