18.12.2025
 
ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ 2025 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեկերինսկան կայցելի Հայաստան։ Նա հանդիպումներ կունենա ՀՀ իշխանությունների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրների դեսպանների հետ։               
 
Կոչ զգաստության և աղոթքի

18.12.2025 | 14:16

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինն իր խոր մտահոգությունն է հայտնում տասը եպիսկոպոսների հերթական հայտարարության պատճառով հանրության մեջ առաջ եկած ընդվզումների առիթով։

Մայր Աթոռը զգաստության կոչ է ուղղում վտանգաշատ հավաքի նախաձեռնությունը ստանձնած Սրբազան Հայրերին։ Պետք է դրսևորել պատասխանատվություն՝ զերծ պահելու ժողովրդին աղետաբեր հուզումներից և գործել բացառապես Եկեղեցու կանոնական ընթացակարգերով։ Հարկ չկա շահարկելու ժողովրդի նվիրական զգացումները և հայտնի կեղծ օրակարգով հակառակություններ սերմանել Եկեղեցու բարեպաշտ զավակների մեջ՝ խաթարելով հայոց հոգևոր կենտրոնի խաղաղությունն ու աղոթական միջավայրը։

Մայր Աթոռը հորդորում է հավատավոր ժողովրդին պահպանել հանդարտություն և չտրվել նման սադրիչ հայտարարությունների ազդեցությանը։ Մայր Աթոռ ուղղվելիք ձեր քայլերը, սիրելի ժողովուրդ, թող դրսևորումը լինեն միմիայն աղոթքի, համերաշխության ու միասնականության։ Սուրբ Էջմիածնի անսասանությունը ձեր հավատարմությունն է առ հայրենին և առ մեր Սուրբ Եկեղեցին։

Տերը օգնական հայոց ազգին։

Մայր Աթոռի տեղեկատվական համակարգ

Տարածաշրջանային

ՈՒղի, որի հիշատակը վառ կմնա ոմանց սրտերում

Դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ ՌԴ-ի և Իրանի Իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարների համատեղ մամուլի կոնֆերանսը:
Արաքչին, իմպերատիվ շեշտադրմամբ հայտարարեց, որ Հարավային Կովկասում ոչ մի խնդիր չի կարող լուծվել տարածաշրջանից դուրս գտնվող որևէ պետության միջամտությամբ ու ցանկությամբ...

Ամեն ինչ իր տեղն ունի, ու էս արձանն իր տեղում չի
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
