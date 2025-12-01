Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.12.2025
 
ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ 2025 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեկերինսկան կայցելի Հայաստան։ Նա հանդիպումներ կունենա ՀՀ իշխանությունների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրների դեսպանների հետ։               
 
Նորություններ » Կատարյալ սեր

Կատարյալ սեր

Կատարյալ սեր
18.12.2025 | 21:59
Դեկտեմբերի 19
Տե՛ր, տուր մեզ կատարյալ Սերը, որ հեռու
վանենք ամեն երկյուղ:
Երբե՛ք թույլ մի տվեք ձեզ` վախենալ որևէ մեկից կամ որևէ բանից: Բնավ մի՛ վախեցեք, թե Ես կարող եմ հուսախաբ անել ձեզ:
Մի՛ վախեցեք, թե ձեր հավատքը կարող է հուսախաբության մատնել ձեզ: Մի՛ վախեցեք աղքատությունից ու առանձնությունից: Բնա՛վ մի անհանգստացեք, թե ճանապարհը չգտնելով` կարող եք մոլորվել:
Մի՛ վախեցեք ուրիշներից ու նրանց անհասկացողությունից:
Սակայն, Իմ որդինե՛ր, վախի այս բացարձակ բացակայությունը` արդյունքն է այն կատարյալ սիրո, որ պետք է ունենաք Իմ և Իմ Հոր հանդեպ:
Զրուցեք Ինձ հետ ամեն բանի մասին:
Ամեն պահ լսեք Ինձ:
Զգացեք Իմ պայծառ մոտիկությունը և անմիջապես փարատեք վախը` Իմ մասին մտածելով:
Չարի ուժերը ուշի ուշով հետևում են ձեզ, ինչպես պաշարող բանակն է հետևում պաշարված քաղաքին. երկու դեպքում էլ նպատակը նույնն է` թույլ տեղ գտնել և հարձակում գործելով` ներս մտնելու հնարավորություն ստանալ:
Չարը այսպես անընդհատ հսկում ու շրջում է ձեր շուրջը` փորձելով վախի ազդեցությամբ անակնկալի բերել ձեզ:
Վախի պատճառը կարող է շատ չնչին բան լինել, բայց այն հնարավորություն է տալիս չարին` հարձակվելու ու թույլ տեղ գտնելով` ներս մտնելու: Անգամ փոքր-ինչ տեղի տալու դեպքում անմիջապես հետևում է վհատությունը, կասկածն Իմ մասին, հուսահատությունը և տկարության այլ արտահայտություններ:
Աղոթե՛ք, Իմ սիրելի՛ որդիներ, որպեսզի ստանաք այդ կատարյալ սերը: Սերը, որ իրոք հեռացնում է ձեզնից ամե՛ն վախ:
Դիտվել է՝ 94

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒղի, որի հիշատակը վառ կմնա ոմանց սրտերում

ՈՒղի, որի հիշատակը վառ կմնա ոմանց սրտերում

Դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ ՌԴ-ի և Իրանի Իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարների համատեղ մամուլի կոնֆերանսը:
Արաքչին, իմպերատիվ շեշտադրմամբ հայտարարեց, որ Հարավային Կովկասում ոչ մի խնդիր չի կարող լուծվել տարածաշրջանից դուրս գտնվող որևէ պետության միջամտությամբ ու ցանկությամբ...

Սոցցանցային գրառումներ

1978-ի Երևանը՝ համեստ, արժանապատիվ, լուռ, բայց խոսուն
1978-ի Երևանը՝ համեստ, արժանապատիվ, լուռ, բայց խոսուն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
2> Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.