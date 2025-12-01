Կատարյալ սեր
Տե՛ր, տուր մեզ կատարյալ Սերը, որ հեռու
վանենք ամեն երկյուղ:
Երբե՛ք թույլ մի տվեք ձեզ` վախենալ որևէ մեկից կամ որևէ բանից: Բնավ մի՛ վախեցեք, թե Ես կարող եմ հուսախաբ անել ձեզ:
Մի՛ վախեցեք, թե ձեր հավատքը կարող է հուսախաբության մատնել ձեզ: Մի՛ վախեցեք աղքատությունից ու առանձնությունից: Բնա՛վ մի անհանգստացեք, թե ճանապարհը չգտնելով` կարող եք մոլորվել:
Մի՛ վախեցեք ուրիշներից ու նրանց անհասկացողությունից:
Սակայն, Իմ որդինե՛ր, վախի այս բացարձակ բացակայությունը` արդյունքն է այն կատարյալ սիրո, որ պետք է ունենաք Իմ և Իմ Հոր հանդեպ:
Զրուցեք Ինձ հետ ամեն բանի մասին:
Ամեն պահ լսեք Ինձ:
Զգացեք Իմ պայծառ մոտիկությունը և անմիջապես փարատեք վախը` Իմ մասին մտածելով:
Չարի ուժերը ուշի ուշով հետևում են ձեզ, ինչպես պաշարող բանակն է հետևում պաշարված քաղաքին. երկու դեպքում էլ նպատակը նույնն է` թույլ տեղ գտնել և հարձակում գործելով` ներս մտնելու հնարավորություն ստանալ:
Չարը այսպես անընդհատ հսկում ու շրջում է ձեր շուրջը` փորձելով վախի ազդեցությամբ անակնկալի բերել ձեզ:
Վախի պատճառը կարող է շատ չնչին բան լինել, բայց այն հնարավորություն է տալիս չարին` հարձակվելու ու թույլ տեղ գտնելով` ներս մտնելու: Անգամ փոքր-ինչ տեղի տալու դեպքում անմիջապես հետևում է վհատությունը, կասկածն Իմ մասին, հուսահատությունը և տկարության այլ արտահայտություններ:
Աղոթե՛ք, Իմ սիրելի՛ որդիներ, որպեսզի ստանաք այդ կատարյալ սերը: Սերը, որ իրոք հեռացնում է ձեզնից ամե՛ն վախ:
