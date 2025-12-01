Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ 2025 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեկերինսկան կայցելի Հայաստան։ Նա հանդիպումներ կունենա ՀՀ իշխանությունների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրների դեսպանների հետ։               
 
18.12.2025 | 22:00
Փա՜ռք Քեզ, ներողամիտ Հայր,
որ օրը բացվեց Քո ողորմությամբ և անհատնում սիրով։
Փա՛ռք Քեզ, երկայնամիտ Հայր,
որ համբերում ես մեր տկարություններին
ևնորից հնարավորություն ես տալիս ուղղվելու։
Փա՛ռք Քեզ, անհիշաչար Հայր,
Որ չես հիշում անցյալի սայթաքումները և
կանչում ես մաքրված սրտով քայլելու Քո առջև։
Փա՛ռք Քեզ, բարերար Հայր ,
որ պատրաստել ես Քո օրհնությունները՝ տեսանելի և անտեսանելի։
Փա՛ռք Քեզ,
հոգիների և մարմինների Բժիշկ, որ բժշկում ես մեր հոգու և մարմնի ցավերը և
ամրացնում Քո շնորհով։
Քեզ Փա՜ռք և անդադար փառք այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
ՈՒղի, որի հիշատակը վառ կմնա ոմանց սրտերում

Դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ ՌԴ-ի և Իրանի Իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարների համատեղ մամուլի կոնֆերանսը:
Արաքչին, իմպերատիվ շեշտադրմամբ հայտարարեց, որ Հարավային Կովկասում ոչ մի խնդիր չի կարող լուծվել տարածաշրջանից դուրս գտնվող որևէ պետության միջամտությամբ ու ցանկությամբ...

1978-ի Երևանը՝ համեստ, արժանապատիվ, լուռ, բայց խոսուն
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
