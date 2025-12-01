Աղոթարան
Փա՜ռք Քեզ, ներողամիտ Հայր,
որ օրը բացվեց Քո ողորմությամբ և անհատնում սիրով։
Փա՛ռք Քեզ, երկայնամիտ Հայր,
որ համբերում ես մեր տկարություններին
ևնորից հնարավորություն ես տալիս ուղղվելու։
Փա՛ռք Քեզ, անհիշաչար Հայր,
Որ չես հիշում անցյալի սայթաքումները և
կանչում ես մաքրված սրտով քայլելու Քո առջև։
Փա՛ռք Քեզ, բարերար Հայր ,
որ պատրաստել ես Քո օրհնությունները՝ տեսանելի և անտեսանելի։
Փա՛ռք Քեզ,
հոգիների և մարմինների Բժիշկ, որ բժշկում ես մեր հոգու և մարմնի ցավերը և
ամրացնում Քո շնորհով։
Քեզ Փա՜ռք և անդադար փառք այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
Ամեն։
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
