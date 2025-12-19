Այս ասպատակություններին դիմադրելու և չընկրկելու դեպքում Վեհափառը պատմության մեջ կմնա որպես հայկական անուն, ազգանունով, հոգևորական սքեմով ու լանջախաչով թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը սպասարկողների դեմ պայքար մղած ու հաղթանակած Վեհափառ Հայրապետ։
Իր մասին էլ պատմությունը կգրի այնպես, ինչպես Հովհան Օձնեցու, Հովսեփ Ա Վայոցձորցու, Գյուտ Ա Արահեզացու, Հովհաննես Ա Մանդակունու, Գևորգ Ե Սուրենյանի և այլ երևելիների։
Ձեր բամբասանքները, ճղճիմ խոսույթն ու զրպարտությունը պատմության քամին կմաքրի և սերունդների համար նա կմնա որպես Կաթողիկոս, ով պայքարեց, դիմադրեց ու հաղթեց հայի թուրք տեսակին։
Ամեն հայի սրտից բխած,
Լսիր այս ձայն, ով Աստված.
Երկար կյանք տուր Հայրապետին,
Երկար օրեր Հայոց Հոր.
Տեր, անսասան պահիր դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։
Արամ Գևորգյան