19.12.2025
 
ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ 2025 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեկերինսկան կայցելի Հայաստան։ Նա հանդիպումներ կունենա ՀՀ իշխանությունների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրների դեսպանների հետ։               
 
19.12.2025 | 11:02

Այս ասպատակություններին դիմադրելու և չընկրկելու դեպքում Վեհափառը պատմության մեջ կմնա որպես հայկական անուն, ազգանունով, հոգևորական սքեմով ու լանջախաչով թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը սպասարկողների դեմ պայքար մղած ու հաղթանակած Վեհափառ Հայրապետ։

Իր մասին էլ պատմությունը կգրի այնպես, ինչպես Հովհան Օձնեցու, Հովսեփ Ա Վայոցձորցու, Գյուտ Ա Արահեզացու, Հովհաննես Ա Մանդակունու, Գևորգ Ե Սուրենյանի և այլ երևելիների։

Ձեր բամբասանքները, ճղճիմ խոսույթն ու զրպարտությունը պատմության քամին կմաքրի և սերունդների համար նա կմնա որպես Կաթողիկոս, ով պայքարեց, դիմադրեց ու հաղթեց հայի թուրք տեսակին։

Ամեն հայի սրտից բխած,

Լսիր այս ձայն, ով Աստված.

Երկար կյանք տուր Հայրապետին,

Երկար օրեր Հայոց Հոր.

Տեր, անսասան պահիր դու միշտ

Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։

Արամ Գևորգյան

ՈՒղի, որի հիշատակը վառ կմնա ոմանց սրտերում

Դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ ՌԴ-ի և Իրանի Իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարների համատեղ մամուլի կոնֆերանսը:
Արաքչին, իմպերատիվ շեշտադրմամբ հայտարարեց, որ Հարավային Կովկասում ոչ մի խնդիր չի կարող լուծվել տարածաշրջանից դուրս գտնվող որևէ պետության միջամտությամբ ու ցանկությամբ...

1978-ի Երևանը՝ համեստ, արժանապատիվ, լուռ, բայց խոսուն
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
