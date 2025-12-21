Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.12.2025
 
Միացյալ Նահանգներն առաջարկել է հանդիպման ձևաչափ ՈՒկրաինայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ հնարավոր խաղաղ բանակցությունների շրջանակում՝ հայտնել է ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ նման հանդիպումը հնարավոր կլինի միայն ՈՒկրաինայի և ԱՄՆ-ի միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների արդյունքները վերլուծելուց հետո։               
 
Նորություններ » Հայ արվեստի հիմնասյուները․ Հայկանուշ Ռուստամի Ասատրյան (Մուրադյան)

Հայ արվեստի հիմնասյուները․ Հայկանուշ Ռուստամի Ասատրյան (Մուրադյան)

Հայ արվեստի հիմնասյուները․ Հայկանուշ Ռուստամի Ասատրյան (Մուրադյան)
19.12.2025 | 11:40

Հայկանուշ Ասատրյանը (Մուրադյանը), 21.12.1914 – 04.02.1997, Երևանի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի առաջատար պարուհիներից էր:

Մինչ այդ, 1938 – 1940 թվականներին, եղել է Ժողովրդական երգի-պարի անսամբլի պարուհի:

Ծնվել է Երևանում, Ռուստամ Ասատրյանի և Նատալյա Գասպարյանի ընտանիքում: Նրանց երրորդ երեխան է եղել:

Դերասան, թատերական մանկավարժ Էդուարդ Մուրադյանի կինը, արվեստի վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր, նշանավոր պարուսույց Զարեհ Մուրադյանի հարսը, բալետի անվանի պարուհի Իվետա Մուրադյանի, կինոգետ, գրող, պրոֆեսոր Դավիթ Մուրադյանի մայրը, ապագա բանաստեղծ, դրամատուրգ, մանկագիր, թարգմանիչ Գուրգեն Բորյանի դասընկերուհին։

ժամանակին, Օպերայի և բալետի թատրոնում, հանդես է եկել դերապարերով՝ «Ժիզել», «Կարապի լիճը», «Գայանե», «Անուշ», «Ալմաստ», «Կարմեն», «Ռայմոնդա», «Դավիթ Բեկ», «Դաիսի», «Լակմե», «Բախչիսարայի շատրվանը», «Բժիշկ Այբոլիտը», «Աիդա», «Ռիգոլետտո», «Արշակ Երկրորդ», «Կոշկավոր Կատուն», «Եվգենի Օնեգին», «Վալպուրգյան գիշեր», «Սամսոն և Դալիլա», «Պիկովայա Դամա», «Սևան», «Քեթո և Կոտե» բալետներում և օպերաներում:

Նկարահանվել է հայկական «Անահիտ», «Քաջ Նազար» ֆիլմերի պարային տեսարաններում:

* Էդուարդ Մուրադյանն ու Հայկանուշ Ասատրյանը Երևանի իրենց տանը հյուրընկալել են Վահրամ Փափազյանին, բալետի ռուս հայտնի պարող, բալետմայստեր, մանկավարժ Ալեքսեյ Երմոլաևին, Հրաչյա Ներսիսյանին, Արուս Ոսկանյանին, Արշակ Չոպանյանին, Մկրտիչ Ջանանին, Միքայել Մանվելյանին, Սիլվա Կապուտիկյանին, Գարուշ Խաժակյանին, Զարեհ Մուրադյանին, Մարիա Չմշկյանին, Ժաննա Ամիրջանյանին և շատ ուրիշ անվանիների:

* Եղել է ժամանակ, որ մայր ու աղջիկ՝ Հայկանուշ Ասատրյանն ու Իվետա Մուրադյանը, միասին են աշխատել օպերայի և բալետի թատրոնում:

* Որդին՝ Դավիթ Մուրադյանը, դեռ վեց-յոթ տարեկանից է արտակարգ ստեղծագործական ունակություններ դրսևորել, մասնակցել թատրոնի, ռադիոթատրոնի, հեռուստատեսության մի շարք բեմադրությունների, ֆիլմերի հնչյունավորմանը: Նաև՝ առանձնակի հակումներ ու սեր է ունեցել դեպի նկարչությունը:

Այնպես որ, այսօր, երբ առնչվում ենք մեր պատվելի ավագ ընկերոջ նկարչական որոշ աշխատանքների՝ իմանանք, որ դա պատմություն ունի. գեղանկարչության հանդեպ դեռ մանկուց եկող սիրուց ծնված բերքն է դա, արգասիքը: Իսկ արվեստի հանդեպ ձգողականությամբ հմայող սերը, փայփայված նման արվեստաշունչ ու արվեստաստեղծ ընտանիքում, ի բարեբախտություն բոլորիս, հետագայում դարձավ կոչում ու մեծ նվիրում:

Հ.Գ.

Հայկանուշ Ասատրյանի կենսագրական տեղեկություններից մի քանի տվյալ վերցրել եմ թոռան, կինոյի դերասան Արմեն Մուրադյանի ՝ սիրելի տատիկին նվիրված ապագա ֆիլմի սցենարից:

Հայկանուշ Ասատրյանի 111-ամյակին նվիրված վավերագրական ֆիլմի համար Արմենն ընտրել է ամենատրամաբանական ու գրավիչ ձևը՝ մատուցման ձևը. սիրող թոռը պատմում է, - սովոր դիմելաձևով, - տատայի մասին։

Ֆիլմին հաջողություն եմ մաղթում ու համոզմունք հայտնում, որ շատերին կհետաքրքրի, համենայն դեպս, նրանց, ովքեր թանկ են գնահատում իրենց արմատներից եկող ուժն ու հենման ամուր կետ տվող կենսունակությունը: Սերունդների պարտականություններից է, հրամայակա՛ն, մանավանդ՝ այսօ՛ր...

Վա՛ղն էլ: Մի՛շտ...

Կարեն ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Հայաստանի վաստակավոր լրագրող

Երևան, 2025 թվական, դեկտեմբեր

Լուսանկարներում՝

1․ Ամուսնու՝ Էդվարդ Մուրադյանի, և զավակների՝ Իվետա Մուրադյանի և Դավիթ Մուրադյանի հետ։

2․ Դստեր՝ ապագա՝ բալետի պարուհի Իվետա Մուրադյանի հետ։

3․ Որդու՝ ապագա գրող Դավիթ Մուրադյանի հետ։

Լուսանկարը՝ Տիրան Մուրադյան-Քուպելյանի

Լուսանկարներ

. .
Դիտվել է՝ 921

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-թուրքական սիլիբիլիներ

Հայ-թուրքական սիլիբիլիներ

Մի քանի օր առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռ. Թ. Էրդողանը ուղիղ տեքստով հայտարարել է. «Թուրքիան, մյուս տարվանից սկսած, որոշ խորհրդանշական քայլեր կձեռնարկի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում»։
Խորհդանշական քայլեր կարող են լինել, օրինակ, ցուցադրական հանդիպումները, թուրքերի կողմից ավիրված Անիի կամուրջի վերականգնումը, մեկ-երկու մեր ականջին քաղցրահունչ ուղերձ...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեկդարյա հեռավորությունից ճառագող լույսը՝ Հայկանուշ Ասատրյան
Մեկդարյա հեռավորությունից ճառագող լույսը՝ Հայկանուշ Ասատրյան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Տաճարն օծվեց հայավարի
Տաճարն օծվեց հայավարի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
è ™è ·è„—å ¢è„™è œ /1591646521">Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
Ես եմ քեզ քայ­լեց­րել, ես էլ քեզ կթռց­նեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.