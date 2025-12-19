Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.12.2025
 
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մեկնաբանել է ԵՄ արտաքին գործերի նախարար Կայա Կալասի այն հայտարարությունը, որ ԵՄ-ը կօգնի Հայաստանին այնպես, ինչպես դա արել է Մոլդովայում: «Օրերս եվրադիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը հրապարակավ խոստացել է, որ Եվրամիությունը կօգնի Հայաստանին պայքարել վնասակար օտարերկրյա միջամտության դեմ, ինչպես դա արել է Մոլդովայում։ Անկեղծ խոստովանություն է, ինքնախոստովանական ցուցմունք»,- ընդգծել է Լավրովը:               
 
Նրանց պետք է ամեն գնով Նիկոլի վերարտադրություն

19.12.2025 | 12:26

Քանի օր է, ինչ նիկոլական ռեժիմի ներկայացուցիչները ԵՄ կառույցների հետ յուրովի եփում են Հայաստանում գալիք խորհրդարանական ընտրությունների թեման։

Ինչի մասին ասես, որ չխոսեցին՝ էլ «հիբրիդային պատերազմ», էլ «ապատեղեկատվության կանխում», էլ «կիբերանվտանգություն», էլ «Մոլդովա-2», էլ ինչ զառանցք ու ցնորք։

Եվ ոչ մեկը, կրկնում եմ, ոչ մեկը՝ ոչ ռեժիմից, ոչ էլ ԵՄ-ից գոնե ձեւի համար չէր խոսում այն մասին, որ ընտրությունները պիտի լինեն «ազատ, արդար և ժողովրդավարական»։

Միայն երեկ, երբ ես բաց տեքստով մեղադրեցի Եվրոպական հանձնաժողովին Հայաստանում բռնատիրություն ֆինանսավորելու մեջ, Հայաստանում ԵՄ ներկայացուցչությունը մի ուշացած, հերթապահ և ցինիկ հաղորդագրություն տարածեց՝ օգտագործելով «ժողովրդավարական» եզրույթը։

Նրանց պետք է ամեն գնով Նիկոլի վերարտադրություն։ Մնացածը, ներառյալ Հայաստանում ամեն օր բռնաբարվող եվրոպական արժեքները, նրանց համար գրոշի արժեք այլեւս չունեն։

Հայաստանում ոչ ոք, ոչ մի «Կրեմլի ագենտ», ոչ մի Սոլովյով կամ Սիմոնյան, չեն վարկաբեկում ԵՄ-ն և եվրոպական արժեքներն այնպես, ինչպես դա անում են իրականության նկատմամբ խուլ, կույր եւ համր դարձած եվրաչինովնիկները։

Արմեն ԱՇՈՏՅԱՆ

