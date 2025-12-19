Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.12.2025
 
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մեկնաբանել է ԵՄ արտաքին գործերի նախարար Կայա Կալասի այն հայտարարությունը, որ ԵՄ-ը կօգնի Հայաստանին այնպես, ինչպես դա արել է Մոլդովայում: «Օրերս եվրադիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը հրապարակավ խոստացել է, որ Եվրամիությունը կօգնի Հայաստանին պայքարել վնասակար օտարերկրյա միջամտության դեմ, ինչպես դա արել է Մոլդովայում։ Անկեղծ խոստովանություն է, ինքնախոստովանական ցուցմունք»,- ընդգծել է Լավրովը:               
 
Նորություններ » Սրբությունը անցողիկ իշխանությունից վեր է, և այն չի կարելի ոտնահարել՝ առանց հոգևոր հետևանքի

Սրբությունը անցողիկ իշխանությունից վեր է, և այն չի կարելի ոտնահարել՝ առանց հոգևոր հետևանքի

Սրբությունը անցողիկ իշխանությունից վեր է, և այն չի կարելի ոտնահարել՝ առանց հոգևոր հետևանքի
19.12.2025 | 17:52

Իշխանությունների կողմից սա ոչ այլ ինչ էր, քան հոգևոր խավարի դրսևորում։ Սա հոգևոր փորձություն է՝ ամբողջ հայ ժողովրդի համար։ Երբ իշխանությունը խառնում է իր ձայնը աղոթքի ձայնին, երբ երկրայինը փորձում է իշխել երկնայինի վրա, խախտվում է սրբազան հավասարակշռությունը։ Այդժամ վտանգի տակ է դրվում ոչ միայն պետությունը, այլև ազգի հոգևոր ամբողջականությունը։

Սակայն Հայ ազգի իրականության մեջ կա մի ճշմարտություն, որ մնում է անսասան։ Հայ ժողովուրդը դարերով անցել է կրակի ու խաչի ճանապարհով և ամեն անգամ կանգնել է հավատքի շնորհիվ։ Երբ կործանվել են քաղաքներ, սրբավայրն է դարձել ապաստարան։ Երբ լռել է սուրը, խոսել է աղոթքը։ Սրբությունը անցողիկ իշխանությունից վեր է, և այն չի կարելի ոտնահարել առանց հոգևոր հետևանքի։ Որքան էլ փորձես պառակտել, այդ արմատները չեն կոտրվում, որովհետև դրանք արմատացած են ոչ թե հողի մեջ միայն, այլ հավատքի, խաչի և հավիտենության մեջ։

Հակոբ Հակոբյան

Դիտվել է՝ 173

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայ-թուրքական սիլիբիլիներ

Հայ-թուրքական սիլիբիլիներ

Մի քանի օր առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռ. Թ. Էրդողանը ուղիղ տեքստով հայտարարել է. «Թուրքիան, մյուս տարվանից սկսած, որոշ խորհրդանշական քայլեր կձեռնարկի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում»։
Խորհդանշական քայլեր կարող են լինել, օրինակ, ցուցադրական հանդիպումները, թուրքերի կողմից ավիրված Անիի կամուրջի վերականգնումը, մեկ-երկու մեր ականջին քաղցրահունչ ուղերձ...

Սոցցանցային գրառումներ

Էսօրվա սրճարանում ժամանակը կանգ չի առնում
Էսօրվա սրճարանում ժամանակը կանգ չի առնում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»
XXI դարում ուժի կենտրոն կարող են դառնալ «պրոֆեսիոնալների հասարակությունները»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.